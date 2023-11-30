Стоит послушать: SYLOSIS «A Sign Of Things To Come»Блог
Незаслуженно пропущенный альбом этой осени — шестой лонгплей британской группы SYLOSIS A Sign Of Things To Come; самый мощный, цельный, органичный, сочный и упругий по звуку; пускай не определяющий и знаковый для метала в целом (на определяющее и знаковое сейчас вообще кто способен?), но все же крутой, риффастый, мелодично-грувовый, безупречно аранжированный, однозначно достойный внимания, хайротряски и энергичных прыжков по квартире на радость соседям.
Создал группу SYLOSIS в начале нулевых талантливый английский парень Josh Middleton, когда ему было всего 15 лет, — тот самый человек, которого вы, возможно, помните по длительному участию в ARCHITECTS после несвоевременной смерти молоденького гитариста Tom Searle (и друга Джоша) в 2016-м. Буквально до этого года он совмещал два коллектива — но в период работы над A Sign Of Things To Come из ARCHITECTS ушел, сконцентрировался на своем детище, и это именно то ощущение, которое не покидает во время прослушивания альбома: концентрированный, ядреный, интенсивный и качевый мелодэз/грув/прогрессив-трэш, одновременно сжато-конкретный, просчитанный в каждом своем ритмически-мелодическом повороте и масштабный по восприятию.
Вот парочка клипов, но конечно, лучше слушать сразу и все.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 140
3 комментария
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Стоит послушать: SYLOSIS «A Sign Of Things To Come»
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Комментарии
Зануда:
Писюн с глазами написал(а):
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
Прогресив тхрэш это другое же. К тому на новом альбоме его вообще мало.…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
По моему нет тут никакого прога. У каких-нибудь Крэдлов, или там Бегемот…
Другой Александр:
Виктор написал:
Другой Александр написал:
Это потому что у тех кто читает «Медузу», начинают отмирать клетки коры головного мозга, в особенности лобных долей…
Писюн с глазами:
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.…
Yep:
Пугачева, Мираж и Шатунов. Когда слушаешь это сотую пьянку подряд, Тимати кажется мэтром.…
Гвоздь в жо…:
Для пыток достаточно треков Тимати.
Для воодушевления сойдет и трек-лист Гуантанамо.…
Виктор:
Другой Александр написал(а):
Это потому что у тех кто читает «Медузу», начинают отмирать клетки коры головного мозга, в особенности лобных долей
а по-твое…
Anastasiya:
Виктор написал(а):
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Дааа, согласн…
lkoff:
Другой Александр:
Виктор написал:
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Это потому что �…
коллапес:
ну, гуантамский список вполне себе такой бодренький и универсальный, чтобы нигеры не жаловались.
а вот бутырский — винтажно-патриотичный и жизнеутверждающий, чтоб�…
Виктор:
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?…
Antonarchus:
Вот такую дэт-гринду я люблю. Мощь и башкой помотать можно в своё удовольствие. А кто-там поёт-играет в студии, парни или девки, мне пофигу. В живую — это немного по дру…
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
Писюн с глазами написал:
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
По моему нет тут никакого прога. У каких-нибудь Крэдлов, или там Бегемота музон и то мудрёнее…
Писюн с глазами написал(а):
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
Прогресив тхрэш это другое же. К тому на новом альбоме его вообще мало. Альбомчик топчик просто, для меня один из лучших в году вообще, хотя я и раньше эту группу любил