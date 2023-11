Стоит послушать: SYLOSIS «A Sign Of Things To Come»

Незаслуженно пропущенный альбом этой осени — шестой лонгплей британской группы SYLOSIS A Sign Of Things To Come; самый мощный, цельный, органичный, сочный и упругий по звуку; пускай не определяющий и знаковый для метала в целом (на определяющее и знаковое сейчас вообще кто способен?), но все же крутой, риффастый, мелодично-грувовый, безупречно аранжированный, однозначно достойный внимания, хайротряски и энергичных прыжков по квартире на радость соседям.

Создал группу SYLOSIS в начале нулевых талантливый английский парень Josh Middleton, когда ему было всего 15 лет, — тот самый человек, которого вы, возможно, помните по длительному участию в ARCHITECTS после несвоевременной смерти молоденького гитариста Tom Searle (и друга Джоша) в 2016-м. Буквально до этого года он совмещал два коллектива — но в период работы над A Sign Of Things To Come из ARCHITECTS ушел, сконцентрировался на своем детище, и это именно то ощущение, которое не покидает во время прослушивания альбома: концентрированный, ядреный, интенсивный и качевый мелодэз/грув/прогрессив-трэш, одновременно сжато-конкретный, просчитанный в каждом своем ритмически-мелодическом повороте и масштабный по восприятию.

Вот парочка клипов, но конечно, лучше слушать сразу и все.

