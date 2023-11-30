SYLOSIS A Sign Of Things To Come
30.11.2023

Стоит послушать: SYLOSIS «A Sign Of Things To Come»

Блог

Незаслуженно пропущенный альбом этой осени — шестой лонгплей британской группы SYLOSIS A Sign Of Things To Come; самый мощный, цельный, органичный, сочный и упругий по звуку; пускай не определяющий и знаковый для метала в целом (на определяющее и знаковое сейчас вообще кто способен?), но все же крутой, риффастый, мелодично-грувовый, безупречно аранжированный, однозначно достойный внимания, хайротряски и энергичных прыжков по квартире на радость соседям.

Создал группу SYLOSIS в начале нулевых талантливый английский парень Josh Middleton, когда ему было всего 15 лет, — тот самый человек, которого вы, возможно, помните по длительному участию в ARCHITECTS после несвоевременной смерти молоденького гитариста Tom Searle (и друга Джоша) в 2016-м. Буквально до этого года он совмещал два коллектива — но в период работы над A Sign Of Things To Come из ARCHITECTS ушел, сконцентрировался на своем детище, и это именно то ощущение, которое не покидает во время прослушивания альбома: концентрированный, ядреный, интенсивный и качевый мелодэз/грув/прогрессив-трэш, одновременно сжато-конкретный, просчитанный в каждом своем ритмически-мелодическом повороте и масштабный по восприятию.

Вот парочка клипов, но конечно, лучше слушать сразу и все.

Количество просмотров: 140

3 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Писюн с глазами написал:
    Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.

    По моему нет тут никакого прога. У каких-нибудь Крэдлов, или там Бегемота музон и то мудрёнее…

    >>>
  • Зануда написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
    Прогресив тхрэш это другое же. К тому на новом альбоме его вообще мало. Альбомчик топчик просто, для меня один из лучших в году вообще, хотя я и раньше эту группу любил http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *