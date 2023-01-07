Стоит послушать. REVOCATION «Netherheaven»

Еще один альбом 2022-го, на который хочется обратить внимание: диск бостонских технарей REVOCATION Netherheaven. Это уже восьмой альбом в их коллекции — и на настоящий момент самый тяжелый. Оттолкнувшись от полированного прогрессивного трэш-дэза прошлых лет, мужики бросили в топку толику сочного мяса (недаром в вокальных гостях задействованы Жора Фишер и покойный Тревор Стрнад из THE BLACK DAHLIA MURDER), щепотку грува, таблетку озверина, волшебный порошок диссонансов, — и хитроумный ритмически, виртуозный материал американцев, напичканный фееричными соло и упорядоченным риффовым хаосом, сделался на порядок адреналиновее, энергичнее и мощнее.

Netherheaven буквально пульсирует вдохновением; REVOCATION, кажется, наконец обрели по-настоящему свой звук, и, если так пойдет дальше, то от чемпионской лиги современного дэза их отделяет лишь пара медалей удачных туров.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://revocationband.bandcamp.com/album/netherheaven" >Netherheaven by Revocation</a>

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