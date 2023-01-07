Стоит послушать. REVOCATION «Netherheaven»Блог
Еще один альбом 2022-го, на который хочется обратить внимание: диск бостонских технарей REVOCATION Netherheaven. Это уже восьмой альбом в их коллекции — и на настоящий момент самый тяжелый. Оттолкнувшись от полированного прогрессивного трэш-дэза прошлых лет, мужики бросили в топку толику сочного мяса (недаром в вокальных гостях задействованы Жора Фишер и покойный Тревор Стрнад из THE BLACK DAHLIA MURDER), щепотку грува, таблетку озверина, волшебный порошок диссонансов, — и хитроумный ритмически, виртуозный материал американцев, напичканный фееричными соло и упорядоченным риффовым хаосом, сделался на порядок адреналиновее, энергичнее и мощнее.
Netherheaven буквально пульсирует вдохновением; REVOCATION, кажется, наконец обрели по-настоящему свой звук, и, если так пойдет дальше, то от чемпионской лиги современного дэза их отделяет лишь пара
медалей удачных туров.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 16
Обновления
-
Стоит послушать. REVOCATION «Netherheaven»
-
Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»
-
Распались NUCLEAR ASSAULT: «У меня стало заканчиваться терпение»
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года
-
С наступающим 2023-м!
-
Видеоинтервью с 1914: «В Украине нет ни одного поколения, которое бы не пострадало от России»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-м
-
Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»
-
Битва дедов: VENOM против VENOM INC
-
MANOWAR готовят новый альбом. «У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»
Комментарии
Другой Александр:
Тварь написал(а):
Другой Александр написал(а):
Пся крев, ты пропустила там выше коммент. За пиздабольство своё когда ответишь? Сколько будешь хвостом вилять со…
Тварь:
Другой Александр написал(а):
Пся крев, ты пропустила там выше коммент. За пиздабольство своё когда ответишь? Сколько будешь хвостом вилять со своим Кошельковы…
Другой Александр:
cpt BARBOSSA написал(а):
Алекс(у)
Мне это определённо начинает нравится!Эти чередующиеся ‘пошёл на хуй’-просто прелесть.Лаконично,брезгливо…и срок не пришить.Не…
Другой Александр:
Тварь написал(а):
Другой Александр написал(а):
Ну и придурок…проститутка сашенька «natasha» кошелева с оборонки, как там твой медовый месяц с алексом?
Пся крев…
Тварь:
Другой Александр написал(а):
Ну и придурок…проститутка сашенька «natasha» кошелева с оборонки, как там твой медовый месяц с алексом?…
Тварь:
Тварь:
Алекс написал(а):
Загуглил дальше, вот например на сайте школы
да ты, все таки, не просто сумасшедший, но еще и читать не умеешь:
написал же — нет их в реальнос…
Другой Александр:
Тварь написал(а):
«раскулачивали не только крестьян, но и помещиков, и дворян, и, и, и…»
Алекс написал:
Где было утверждение, что раскулачивали ТОЛЬКО кр…
Алекс:
cpt BARBOSSA написал(а):
Алекс(у)ЗАРАНЕЕ,С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ибо хочу спать.
Да ты видно ещё и идиот ?Ты действительно возомнил что я стану тут изливать тебе душу? Иди…ну,…
Алекс:
Тварь написал(а):
скажи, балбес, ты действительно не видишь разницу между отчетной статейкой в интернете и реальностью? в реальности эти школы где? видел хоть од…
cpt BARBOSSA:
Алекс(у)ЗАРАНЕЕ,С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ибо хочу спать.
Да ты видно ещё и идиот ?Ты действительно возомнил что я стану тут изливать тебе душу? Иди…ну,дорогу ты уже изучил.В ч…
Другой Александр:
Тварь написал(а):
слухай, иди уже слейся в оргастическом экстазе с другой сашенькой (неполживой врунишкой с оборонки кошелевой). я не удивлюсь, что такое говно …
cpt BARBOSSA:
Отрадно лицезреть что и тебе пришлась по нраву наша милая переписка.Ну так и иди на хуй в третий раз.…
Добавить комментарий