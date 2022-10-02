King Dude death
02.10.2022

Стоит послушать. Новый — и последний альбом KING DUDE «Death»

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«Наконец я ее дописал. Последнюю главу в книге KING DUDE. Работа над пластинкой оказалась чертовски трудной — наверное, самой сложной за всю историю. Однако же это коррелирует с основной темой. Смерть — вообще непростая вещь для живущих».

На альбоме Death KING DUDE хоронит всех — открывая релиз с «Death’s Theme», он продолжает мрачно-романтическими «Everybody Goes To Heaven» и «Sweet Death» (моя любимая вещь на альбоме), завершая темами, кои сегодня ежедневно проговаривает человечество: «Pray For Nuclear War» и «Lay Waste To The Human Race». Действительно, идеальный конец дискографии.

We came alive every night for the dead
When the lights ain’t as light as the
You were sick, sick, sick of the prophecy
At least that’s what you said to me
When you lined it up just right inside of your head

So go tell it to the gods who made you
Pray for nuclear war
Nobody down here wants to hear this anymore…

Фирменно-меланхолический, Death, кажется, самый равномерный и ровный альбом автора: идеально отполированный пост-панк, очищенный от страстей и экспериментов, отстраненно-холодящий, проникающий гибельными мурашками в ствол позвоночника.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    если это конец- то не аллё. Та хрен там. Вернётся. Громко хлопать дверью и потом так же громко открывать- старый приём. Так что в смерть King Dude не верю. А так…никогда его творчество целиком не нравился. У Bain Wolfkind материал куда более разнообразный и цепкий.

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