Antimatter band
21.11.2022

Стоит послушать. Новый альбом ANTIMATTER «A Profusion Of Thought»

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Холодные серо-сумрачные вечера, ранний снег — и, наверное, идеальное меланхолическое время, чтобы слушать новый альбом ANTIMATTER, переживая и проживая каждую песню, как то делает сам Mick Moss, так, что воспринимать его творения спокойно, без эмпатии, не поддаваясь эмоциям, решительно невозможно. Новый альбом маэстро называется A Profusion Of Thought, и это, кажется, лучшее в мрачном артистичном прог-роке, что вообще выходило в последнее время.

В прошлом году Мосс говорил: «У меня уже написан будущий альбом… Он лежит уже не первый год: есть и название, и песни. Но я пока не даю ему хода. Я слишком выгорел на Black Market Enlightenment. Это был очень болезненный релиз. Нужен отдых».

Но очевидно, желание сбросить душевное напряжение, нацепить его на слова и струны, обернуть тюлевыми партиями саксофона и флейты и отпустить сгустком прекрасной темной энергии (антиматерии) в мир оказалось сильнее. На диск A Profusion Of Thought легли песни, которые Мик писал в процессе работы над предыдущими лонгплеями. «Во время написания всякого альбома, в результате длительных композиционных стараний выходит больше песен, чем необходимо для одного релиза. Так, каждые пару лет мой архив из отложенного в долгий ящик пополняется на 4-5 треков. И их судьба — остаться неуслышанными.

Однако… я подумал, что если я вдруг умру, эти треки умрут со мной, и поэтому принял решение спасти десять песен от будущей пропасти. Песни, которые вы не должны были услышать, посланники скрытой в тени альтернативной реальности».

A Profusion Of Thought официально вышел два дня назад и уже целиком доступен на Spotify. А вот один из его синглов.

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