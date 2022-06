Стоит послушать: новинка PANZERFAUST «Tabula Rasa»

«PANZERFAUST — это сапог, попирающий лицо человечества», — с таким слоганом с середины нулевых нагоняет мрак, попирает, нагнетает, ненавидит, неистовствует канадская банда, названная в честь немецкого танка.

На счету PANZERFAUST пять полноформатных альбомов, на подходе шестой The Suns of Perdition — Chapter III: The Astral Drain, и это релиз, определенно достойный внимания и ожиданий. Блэк «панцерфаустов» всегда был больше, чем просто блэк; в давящих непроницаемых атмосферах их альбомов всегда гнездились потусторонние сущности (а также аккуратно вписанные влияния разных жанров, от дэза до пост-метала), а война в лирике давно вышла за пределы человеческого, на границу между землей и небом.

На прошлой неделе канадцы показали сингл будущего лонгплея «Tabula Rasa».

Don’t believe your lying eyes

Into thе light we will drag them all

Delight in your surrеnder

We’ll all be scourged for the greater good

Use this yearning to breathe free

And use this time astride the grave

Believe your lying eyes

As we wipe away the horizon