Стоит послушать: новинка PANZERFAUST «Tabula Rasa»Блог
«PANZERFAUST — это сапог, попирающий лицо человечества», — с таким слоганом с середины нулевых нагоняет мрак, попирает, нагнетает, ненавидит, неистовствует канадская банда, названная в честь немецкого танка.
На счету PANZERFAUST пять полноформатных альбомов, на подходе шестой The Suns of Perdition — Chapter III: The Astral Drain, и это релиз, определенно достойный внимания и ожиданий. Блэк «панцерфаустов» всегда был больше, чем просто блэк; в давящих непроницаемых атмосферах их альбомов всегда гнездились потусторонние сущности (а также аккуратно вписанные влияния разных жанров, от дэза до пост-метала), а война в лирике давно вышла за пределы человеческого, на границу между землей и небом.
На прошлой неделе канадцы показали сингл будущего лонгплея «Tabula Rasa».
Don’t believe your lying eyes
Into thе light we will drag them all
Delight in your surrеnder
We’ll all be scourged for the greater good
Use this yearning to breathe free
And use this time astride the grave
Believe your lying eyes
As we wipe away the horizon
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 141
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Стоит послушать: новинка PANZERFAUST «Tabula Rasa»
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Комментарии
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Точнее будет — противотанковый гранатомёт.
а может в честь альбома темностула