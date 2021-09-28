Стоит послушать: новая тема VOLBEAT «Shotgun Blues»Блог
Пока я собираюсь с силами и мыслями, чтобы рассказать о впечатлениях четырехдневного феста Louder Than Life, проходившего в Кентукки и ставшего крупнейшим рок-событием США сезона 2021, держите новинку VOLBEAT — группы, которая лично для меня явилась одним из интереснейших открытий этого мероприятия.
То есть, конечно, название было знакомо и раньше: благо, датчане играют уже двадцать лет, записали семь альбомов и неоднократно прокатились по всему миру, в том числе с грандами уровня METALLICA. Гитарист/бэк-вокалист группы Rob Caggiano нулевые провел в ANTHRAX; в 2014-м коллектив номинировался на «Грэмми», а все полноформатники VOLBAET стали минимум золотыми, а то и платиновыми в Дании (некоторые из них также в Финляндии, Германии, США, Швеции и Австрии). И вообще, на настоящий момент это главный рок-экспорт страны.
Жанрово группа себя не ограничивает: это и классический стадионный рок, и хард-н-хэви, и рокабилли, и грув, и гот-н-ролл — все в прекрасно сработанной хитовой упаковке и (вживую) невероятно цепляющей форме. На фестивале команда показала «Shotgun Blues», пружинистую новую тему будущего альбома Servant Of The Mind, который появится в декабре, — и немедленно хочется поделиться ею со всеми. Однако сразу предупреждаю: выгрузить этот мотив из головы решительно невозможно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 291
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
-
Стоит послушать: новая тема VOLBEAT «Shotgun Blues»
-
Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»
-
Рок-цитата. Bruce Dickinson: «Стоять на сцене, как болванчики, и кривляться — это, простите, не наша тема»
-
Лавкрафтианский дэз от участников AT THE GATES: THE LURKING FEAR выпускают второй альбом
-
Адвокат Мэрилина Мэнсона: «Приходя на концерт, вы должны быть готовы, что в вас полетят биологические жидкости»
-
Jeff Walker, CARCASS: «Наша манера настраивать гитары привела к появлению ряда чудовищных эффектов, типа ню-метала»
-
Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN
-
Mike Patton отменил концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психическим здоровьем»
-
NEGUR? BUNGET выпустят посмертный альбом; слушаем первый (трагический) сингл «Brad»
В своё время здорово засела в голове их Still Counting..
Не знал про эту группу, интересно, до мировых хитов песня что-то не дотягивает, даже не знаю как охарактеризовать, может драматизма в музыке не хватает, с ритмом, качем и мелодией в порядке. Впечатление приятное, остается в памяти, сейчас мало кто так сочиняет, молодые Бон Джови или Квин, с удовольствием такую бы песню спели, хит однозначно
Объясню музыкой — что не хватает до шедевра — драматизм (ну там вообще всё есть, от лучшего вокалиста до гитариста мира) Queen — The Show Must Go On (Official Video) https://youtu.be/t99KH0TR-J4 И элегантность, стиль, красота Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance (Official Video) https://youtu.be/XjhTHQhJLxs Вот этим и отличаются хиты от шедевров
О, моя любимая попса вместе с Ghost