Стоит послушать: новая тема VOLBEAT «Shotgun Blues»

Пока я собираюсь с силами и мыслями, чтобы рассказать о впечатлениях четырехдневного феста Louder Than Life, проходившего в Кентукки и ставшего крупнейшим рок-событием США сезона 2021, держите новинку VOLBEAT — группы, которая лично для меня явилась одним из интереснейших открытий этого мероприятия.

То есть, конечно, название было знакомо и раньше: благо, датчане играют уже двадцать лет, записали семь альбомов и неоднократно прокатились по всему миру, в том числе с грандами уровня METALLICA. Гитарист/бэк-вокалист группы Rob Caggiano нулевые провел в ANTHRAX; в 2014-м коллектив номинировался на «Грэмми», а все полноформатники VOLBAET стали минимум золотыми, а то и платиновыми в Дании (некоторые из них также в Финляндии, Германии, США, Швеции и Австрии). И вообще, на настоящий момент это главный рок-экспорт страны.

Жанрово группа себя не ограничивает: это и классический стадионный рок, и хард-н-хэви, и рокабилли, и грув, и гот-н-ролл — все в прекрасно сработанной хитовой упаковке и (вживую) невероятно цепляющей форме. На фестивале команда показала «Shotgun Blues», пружинистую новую тему будущего альбома Servant Of The Mind, который появится в декабре, — и немедленно хочется поделиться ею со всеми. Однако сразу предупреждаю: выгрузить этот мотив из головы решительно невозможно!

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