Стоит послушать. Мини-альбом бесподобного Plini «Mirage»Блог
Plini — один из лучших, волшебных прог-гитаристов современности; восхитительно техничный — не ставящий, однако, техничность самоцелью; интеллигентно-мягкий, понятный, с невероятной гармоничностью сочетающий в своих композициях джент, math rock, фанковые нотки, джазовые влияния — убаюкивающий, узнаваемый, из тех потрясающих инструменталистов, кому вовсе не нужны вокалы — ибо гитары, сливаясь мириадами голосов, рассказывают самые диковинные истории. Steve Vai называл его «будущим выдающейся гитарной игры», но чтобы полюбить Plini, не надо быть Ваем. И даже не обязательно обожать прогрессив.
В общем, этот чудесный 31-летний австралийский мужик в декабре выпускает мини-альбом Mirage (это шестой миник в его истории; также есть два полноформатника), и вот из оного парочка тем. Клип «Still Life» с гостевой гитарой Tosin Abasi (а также максимально нелепым серым ковровым покрытием на плечах, напоминающим то ли скопления пупочного пуха, то ли лежанку сибирского кота) и воздушный как по звучанию, так и видеоряду «Ember» (не без еще одного мохнатого серого свитера).
С нетерпением жду релиз целиком (можно даже без серых свитеров).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 60
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Стоит послушать. Мини-альбом бесподобного Plini «Mirage»
-
Книга «Хроники “Нестора”» про «Музыкальный журнал» и «Музыкальную газету» наконец-то закончена
-
Пачка сигарет, которую держал Курт Кобейн, продана за $5,200
-
Больше брутальных баб! ESCUELA GRIND выпускают миник «DDEEAATHHMMEETTAALL»
-
Стоит послушать. Возвращение итальянских ветеранов-оккультистов MORTUARY DRAPE «Black Mirror»
-
Timo Tolkki осужден за мошенничество
-
STONE SOUR, Josh Rand о психическом здоровье: «Я опустился ниже некуда»
-
Сольная группа Kerry King объявила первое выступление!
-
Bruce Dickinson снимается в ужастике по сценарию своего сына. Про трибьют ABBA и зомби
-
Robert Trujillo о физической форме METALLICA: «Бухать вискарик с текилой до пяти утра нам уже как-то не стоит»
Комментарии
Зануда:
Anastasiya:
Глава ЖКХ написал(а):
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсор�…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того,…
Глава ЖКХ:
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсорами (на деньги которых он ум…
Другой Александр:
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того, что Куортон по его мнению оказался …
Eum:
Крутой дядька Исан, его творчество в Emperor — просто цимус, вершина блэка. Но сольное творчество вообще не заходит, даже эннннннной попытки…
Eum:
Смотрел их лайвы. Больше всего запомнились моменты, вокалистка тверкает и задом крутить. Талант!…
Ігор:
На днях читал про бутылку виски,проданную за 2700000 у.е
У богатых свои причуды.…
Писюн с глазами:
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
Ещё из коллективов с женским вокалом выделю Brat.
И Gel
И Konvent…
goremyka:
Другой Александр:
Я тут подумал. Вот кто будет заниматься таким фетишизмом? Наверное только дибил. Но с другой стороны, наверняка найдётся ещё больший дурак, который купит эту пачку с…
Другой Александр:
Necromonarchia Daemonum — Anathema Darkness
Блэк-дэт-дум с психоделичными клавишами.
https://m.youtube.com/watch?v=BK1wFVLmzyA…
Дед Аким:
Тина как женщина, имела одну или две слабости, она была любопытной. Она была шикарной, яркой, неповторимой красавицей, женщиной была шикарной. Разрывала время и прос…
Хороший, да! Релакс проги инструментал.