Стоит послушать. Мини-альбом бесподобного Plini «Mirage»

Plini — один из лучших, волшебных прог-гитаристов современности; восхитительно техничный — не ставящий, однако, техничность самоцелью; интеллигентно-мягкий, понятный, с невероятной гармоничностью сочетающий в своих композициях джент, math rock, фанковые нотки, джазовые влияния — убаюкивающий, узнаваемый, из тех потрясающих инструменталистов, кому вовсе не нужны вокалы — ибо гитары, сливаясь мириадами голосов, рассказывают самые диковинные истории. Steve Vai называл его «будущим выдающейся гитарной игры», но чтобы полюбить Plini, не надо быть Ваем. И даже не обязательно обожать прогрессив.

В общем, этот чудесный 31-летний австралийский мужик в декабре выпускает мини-альбом Mirage (это шестой миник в его истории; также есть два полноформатника), и вот из оного парочка тем. Клип «Still Life» с гостевой гитарой Tosin Abasi (а также максимально нелепым серым ковровым покрытием на плечах, напоминающим то ли скопления пупочного пуха, то ли лежанку сибирского кота) и воздушный как по звучанию, так и видеоряду «Ember» (не без еще одного мохнатого серого свитера).

С нетерпением жду релиз целиком (можно даже без серых свитеров).

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