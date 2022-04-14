Стоит послушать (и посмотреть): новинка NORDJEVEL «Gnavhòl»Новинки и новости
«Совмещая запах гниющей плоти и завывания извращенных умов, мы даем вам «Gnavhòl», — объявили норвежцы NORDJEVEL свой новый клип и, кажется, выпустили нечто еще более мощное и убедительное, нежели альбом 2019 года Necrogenesis.
Начинали эти ребята с блэк-метала скорее шведского, чем норвежского, с отголосками DARK FUNERAL и MARDUK; затем, ко второму лонгплею, уплотнились и убруталились — на что, судя по всему, оказал влияние пришедший в 2018 году гитарист Destructhor (MYRKSKOG, экс-EX-ZYKLON, экс-MORBID ANGEL и пр.). «Gnavhòl» же отправляет дальше и больше: 8-минутный мрачный колючий эпик на стыке жанров, с кристальным продакшном и разнотемповым аранжировочным лабиринтом, из которого, увязнув, вернутся не все. Что, собственно, живописует и клип.
Когда появится третий лонгплей (названный так же, Gnavhòl), пока неизвестно, но… Как вообще вам такое — в сравнении, к примеру, со свежим DARK FUNERAL?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 109
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