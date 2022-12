Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»

Подводя музыкальные итоги и бест-офы уходящего года (кстати, в комментариях можно начинать писать, кого б вы хотели видеть в голосовалке за лучшие релизы второго полугодия!), хочется обратить внимание на альбом A Loner, реализованный в феврале крепкими мордатыми французскими ребятами под названием HANGMAN’S CHAIR.

Играет коллектив с 2005 года — и начинал, говорят, со сладжа-грува образца DOWN, с годами смягчая звук и примешивая меланхолические мотивы дума/глума с непопсовым готик-роком. A Loner — шестой студийник команды, первый на Nuclear Blast, и, расписывая звук, лейбл вовсю цитирует TYPE O NEGATIVE (что немудрено: см. клип ниже) с LIFE OF AGONY. Мне лично местами слышалась KATATONIA среднего периода, а также нечто вроде END OF GREEN, однако без присущего «эндофгриновцам» безупречного чувства хита.

Не гениальный, но любопытный релиз, под настроение и для настроения, — очевидно, французам есть что сказать, что сердцу предложить, и в недостатке выразительных средств их определенно не упрекнешь.

A Loner by HANGMAN'S CHAIR

