Hangmans Chair
28.12.2022

Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»

Блог

Подводя музыкальные итоги и бест-офы уходящего года (кстати, в комментариях можно начинать писать, кого б вы хотели видеть в голосовалке за лучшие релизы второго полугодия!), хочется обратить внимание на альбом A Loner, реализованный в феврале крепкими мордатыми французскими ребятами под названием HANGMAN’S CHAIR.

Играет коллектив с 2005 года — и начинал, говорят, со сладжа-грува образца DOWN, с годами смягчая звук и примешивая меланхолические мотивы дума/глума с непопсовым готик-роком. A Loner — шестой студийник команды, первый на Nuclear Blast, и, расписывая звук, лейбл вовсю цитирует TYPE O NEGATIVE (что немудрено: см. клип ниже) с LIFE OF AGONY. Мне лично местами слышалась KATATONIA среднего периода, а также нечто вроде END OF GREEN, однако без присущего «эндофгриновцам» безупречного чувства хита.

Не гениальный, но любопытный релиз, под настроение и для настроения, — очевидно, французам есть что сказать, что сердцу предложить, и в недостатке выразительных средств их определенно не упрекнешь.

Количество просмотров: 158

1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    У Ultar очень любопытный альбомчик вышел

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *