Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»Блог
Подводя музыкальные итоги и бест-офы уходящего года (кстати, в комментариях можно начинать писать, кого б вы хотели видеть в голосовалке за лучшие релизы второго полугодия!), хочется обратить внимание на альбом A Loner, реализованный в феврале крепкими мордатыми французскими ребятами под названием HANGMAN’S CHAIR.
Играет коллектив с 2005 года — и начинал, говорят, со сладжа-грува образца DOWN, с годами смягчая звук и примешивая меланхолические мотивы дума/глума с непопсовым готик-роком. A Loner — шестой студийник команды, первый на Nuclear Blast, и, расписывая звук, лейбл вовсю цитирует TYPE O NEGATIVE (что немудрено: см. клип ниже) с LIFE OF AGONY. Мне лично местами слышалась KATATONIA среднего периода, а также нечто вроде END OF GREEN, однако без присущего «эндофгриновцам» безупречного чувства хита.
Не гениальный, но любопытный релиз, под настроение и для настроения, — очевидно, французам есть что сказать, что сердцу предложить, и в недостатке выразительных средств их определенно не упрекнешь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 158
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Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»
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Комментарии
Дружище Христос:
Дружище Христос написал(а):
Валерий написал(а):
Вы хоть одну песню перевели? Подобной агрессии в текстах даже у европейских наркопанков не встретишь! Или «цен…
Дружище Христос:
Валерий написал(а):
Вы хоть одну песню перевели? Подобной агрессии в текстах даже у европейских наркопанков не встретишь! Или «ценности ЮНЕСКО» ныне пересмот…
Писюн с глазами:
Валерий:
Вы хоть одну песню перевели? Подобной агрессии в текстах даже у европейских наркопанков не встретишь! Или «ценности ЮНЕСКО» ныне пересмотренны?…
Дед Аким:
Два отличных концерта, звук и видео, профессиональная съемка. Шведский метал, энергетика, мелодизм и мастерство, высшая лига!!!…
atr:
Все потиху сьёбывают с 207 тысяч квадратных км. А можа так яно і трэба?…
Дружище Христос:
Pavel Badass написал(а):
коллапес написал(а):
меня одного вымораживает эта мода на тупорылое «караоке»?
что они хотят этим показать?
смотрите у нас есть тексты?
это…
Diamond:
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Metaller555:
Два деда, не актуальные уже лет по 30, меряются писюнами, которые давно уже поднимаются только с помощью домкрата… Презабавное зрелище …
СиРОЖА:
Тварь написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Michael Angelo Batio
нинадо! сейчас придет сиРОЖА и скажет…
тсссс…..гусары молчать)…
mr. Shakal:
Diamond:
Удачи Яну в кастинге — классному вокалисту, музыканту и человеку!…
Тварь:
Дружище Христос написал(а):
Michael Angelo Batio
нинадо! сейчас придет сиРОЖА и скажет……
У Ultar очень любопытный альбомчик вышел