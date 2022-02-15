Стоит послушать: годный блэк DARVAZA «Ascending Into Perdition»

Норвежско-итальянский проект DARVAZA был создан еще в 2015 году, однако до сих пор выпускал только миники. При этом первый лонгплей Ascending Into Perdition, вышедший в начале февраля, нельзя назвать таким уж дебютом: прежние EP группы «черная» сцена очень даже заметила — и в силу их качества, и благодаря послужному списку действующих музыкантов.

Во-первых, это Gionata ‘Omega’ Potenti — барабанщик FROSTMOON ECLIPSE, MOLOCH, BLUT AUS NORD, известный также по HANDFUL OF HATE и ACHERONTAS, играющий и переигравший в туче команд, а в DARVAZA, помимо привычной установки, взявший на себя все прочие инструментальные партии.

Во-вторых, со стороны Скандинавии в дуэте действует Björn aka Wraath: нынешний гитарист BEHEXEN и MARE, также игравший, как могут помнить олдыри, на гитаре и басу в CELESTIAL BLOODSHED вплоть до внезапной трагической гибели их вокалиста. В DARVAZA он взял на себя вокальную часть — и, как можете слышать ниже, довольно в том преуспел.

Также оба этих пассажира принимают участие в итальянской блэк-когорте FIDES INVERSA — и, как будто той Тьмы недостаточно, дополнительно нагнетают жути в DARVAZA.

Не выдумывая ничего кардинально нового, не стремясь поразить сверхтехничностью либо фишками, эти два мужика просто валят отменный, в большинстве своем среднетемповый блэк, балансирующий меж репетативной ритуалистичностью и зловещей торжественностью, натуралистично-органичный по звучанию, самоуверенный, емкий и гипнотический. Определенно достойный внимания!

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://darvazablackmetal.bandcamp.com/album/ascending-into-perdition" >Ascending Into Perdition by Darvaza</a>

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