01.02.2022
Стоит послушать: FIT FOR AN AUTOPSY «Oh What The Future Holds»Блог
Одна из примечательных новинок января: одна из крутейших дэзкоровых команд современной сцены, FIT FOR AN AUTOPSY в 2022-м пошли еще дальше, стали больше, объемнее, разнообразнее, массивнее — и, кажется, выпустили лучший релиз своей дискографии.
Oh What The Future Holds, сохранив основные фишки, впитал изобилие подходов и элементов, будь то прогрессив-метал (ох, как местами навевает GOJIRA’вщиной), дэз, мелодэз, злобные вопли или чистые вокалы, аккуратно и уместно брошенные в адский макс бластбитов и грува. Емко, впечатляюще, жестко, толково. Однозначно достойно внимания.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 116
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Стоит послушать: FIT FOR AN AUTOPSY «Oh What The Future Holds»
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Комментарии
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