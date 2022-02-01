Fit For An Autopsy band
01.02.2022

Стоит послушать: FIT FOR AN AUTOPSY «Oh What The Future Holds»

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Одна из примечательных новинок января: одна из крутейших дэзкоровых команд современной сцены, FIT FOR AN AUTOPSY в 2022-м пошли еще дальше, стали больше, объемнее, разнообразнее, массивнее — и, кажется, выпустили лучший релиз своей дискографии.

Oh What The Future Holds, сохранив основные фишки, впитал изобилие подходов и элементов, будь то прогрессив-метал (ох, как местами навевает GOJIRA’вщиной), дэз, мелодэз, злобные вопли или чистые вокалы, аккуратно и уместно брошенные в адский макс бластбитов и грува. Емко, впечатляюще, жестко, толково. Однозначно достойно внимания.

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