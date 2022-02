Стоит послушать: FIT FOR AN AUTOPSY «Oh What The Future Holds»

Одна из примечательных новинок января: одна из крутейших дэзкоровых команд современной сцены, FIT FOR AN AUTOPSY в 2022-м пошли еще дальше, стали больше, объемнее, разнообразнее, массивнее — и, кажется, выпустили лучший релиз своей дискографии.

Oh What The Future Holds, сохранив основные фишки, впитал изобилие подходов и элементов, будь то прогрессив-метал (ох, как местами навевает GOJIRA’вщиной), дэз, мелодэз, злобные вопли или чистые вокалы, аккуратно и уместно брошенные в адский макс бластбитов и грува. Емко, впечатляюще, жестко, толково. Однозначно достойно внимания.

Oh What The Future Holds by Fit For An Autopsy

