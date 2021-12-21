Стоит послушать! Десятый (необычный) альбом CONVERGE «Bloodmoon: I»

Как можете видеть по чартам лучших метал-релизов года, которые, подводя итоги 2021-го, опубликовали разные рок-журналы, сразу несколько из них отметили работу CONVERGE Bloodmoon: I. Честно, я не любительница студийного творчества группы — равно как и не прониклась ею вживую. Но десятый альбом американцев Bloodmoon: I вышел отличным от стандартной дискографии ветеранов хардкора: ступив в сумрачную зону внежанровых коллабораций, они привлекли к совместной работе мрачную ведьму Chelsea Wolfe и вокалиста CAVE IN Stephen Brodsky. И их действительно стоит послушать!

Идея, в принципе, не нова: мы уже видели NEUROSIS & JARBOE, вкушали клаустрофобически фантастический Mariner от CULT OF LUNA с Julie Christmas. И вот теперь CONVERGE, замутившие в 2016 году спецпроект на фестивале Roadburn. Он назывался BLOOD MOON и переосмысливал музыку CONVERGE в ином, симфонически-пост-металлическом, драматичном и чувственном стиле. Вышло любопытно, и возникла идея однажды все это издать как положено.

Так, в 2019 году компания начала студийные сессии в Массачусетсе — и закончила, сидя в локдаунах по домам, в 2020-м. Может быть, меланхолический флер этой музыки удался от вынужденного одиночества; может, интровертность Bloodmoon: I — от замкнутости в стенах. Но смотрите, как вампирически плотно впились здесь друг в друга бездушная ярость и потусторонняя нежность.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://convergecult.bandcamp.com/album/bloodmoon-i" >Bloodmoon: I by Converge & Chelsea Wolfe</a>

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