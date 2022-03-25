The Long Defeat
25.03.2022

Стоит послушать: DEATHSPELL OMEGA «The Long Defeat»

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Новый альбом французского трио DEATHSPELL OMEGA The Long Defeat как всегда, обязателен к прослушиванию; как всегда, шикарен по звуку; как всегда, не нуждается в обширной рекламной кампании (а ее и не было). Анонсировался он буквально до месяц до релиза, а в день «икс» был выложен в Сеть целиком.

«Внемлите первой эманации третьей эры DEATHSPELL OMEGA; сорок четыре минуты Блэк-метала в пяти актах.

Записывалось вживую в июле 2021. Пропитывалось ядом и желчью, пока не опали осенние листья.

The Long Defeat разворачивается в трех параллельных сюжетных линиях, рассказанных тремя разными средствами. Два из них — текстовые: лирика и сама фабула. Третье — артворк: два метра маниакально детализированных видений, изображающих те же идеи, которые транслируют тексты. Все три тесно переплетены, однако расходятся в процессе повествования, дополняя друг друга либо противореча одно одному».

В общем, ничего не понятно, но очень интересно.

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1 comment

  • Александр написал(а):

    На первом треке Мортус их Marduk и Funeral Mist.

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