Стоит послушать: DEATHSPELL OMEGA «The Long Defeat»Новинки и новости
Новый альбом французского трио DEATHSPELL OMEGA The Long Defeat как всегда, обязателен к прослушиванию; как всегда, шикарен по звуку; как всегда, не нуждается в обширной рекламной кампании (а ее и не было). Анонсировался он буквально до месяц до релиза, а в день «икс» был выложен в Сеть целиком.
«Внемлите первой эманации третьей эры DEATHSPELL OMEGA; сорок четыре минуты Блэк-метала в пяти актах.
Записывалось вживую в июле 2021. Пропитывалось ядом и желчью, пока не опали осенние листья.
The Long Defeat разворачивается в трех параллельных сюжетных линиях, рассказанных тремя разными средствами. Два из них — текстовые: лирика и сама фабула. Третье — артворк: два метра маниакально детализированных видений, изображающих те же идеи, которые транслируют тексты. Все три тесно переплетены, однако расходятся в процессе повествования, дополняя друг друга либо противореча одно одному».
В общем, ничего не понятно, но очень интересно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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Комментарии
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- Тварь: Александр написал(а): Тварь написал(а): Какой смысл бомбить москву… Это же на 80% уже много как…
На первом треке Мортус их Marduk и Funeral Mist.