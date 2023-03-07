burshtyn band
07.03.2023

Стоит послушать. BURSHTYN «Апокриф»

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Харьковская группа BURSHTYN выпустила в конце января четвертый альбом Апокриф, и это, пожалуй, самый мрачный, монолитно-безнадежный, злобный релиз ее дискографии. Времена сказок Чортория прошли. Теперь не до сказок. Апокриф безрадостен и отчаянно-апокалиптичен примерно как его оформление, и от фолковых вкраплений веет уже не русалочьими плясками, а прогорклыми погребальными ветрами.

Музыкально… Если вы слушали BURSHTYN ранее, то, конечно, узнаете. Если слушали DUB BUK — тем более. Есть здесь и NOKTURNAL MORTUM’овские моменты, и вообще харьковская сцена остается удивительно узнаваемой. И конечно, очень круто, что она по-прежнему жива.

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