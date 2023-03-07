Стоит послушать. BURSHTYN «Апокриф»Блог
Харьковская группа BURSHTYN выпустила в конце января четвертый альбом Апокриф, и это, пожалуй, самый мрачный, монолитно-безнадежный, злобный релиз ее дискографии. Времена сказок Чортория прошли. Теперь не до сказок. Апокриф безрадостен и отчаянно-апокалиптичен примерно как его оформление, и от фолковых вкраплений веет уже не русалочьими плясками, а прогорклыми погребальными ветрами.
Музыкально… Если вы слушали BURSHTYN ранее, то, конечно, узнаете. Если слушали DUB BUK — тем более. Есть здесь и NOKTURNAL MORTUM’овские моменты, и вообще харьковская сцена остается удивительно узнаваемой. И конечно, очень круто, что она по-прежнему жива.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
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Комментарии
DimaCar:
После Театра трагедии, за творчеством лив-Кристин я перестал следить. И, она сама, по всей видимости — тоже…
goremyka:
Merzbow написал(а):
GG Allin это делал без всяких поясов)
просто говном кидал …
Юрий:
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Постарела потому что её не жарит больше товарищ Алекс.
Алексы входят и выходят, а вынести мозг и завиноватить некого. В этом проблема. …
Merzbow:
Merzbow:
Другой Александр:
«Бывает, фанаты бесят музыкантов на сцене, и те, например, начинают их бить.»
Мортус (Marduk) против чувака с телефоном:
https://youtube.com/watch?v=uhpd2EX2bfc…
Anti-Poser:
Guts:
Gerber:
Виктор:
в плане музыки вообще никак. Как и почти все её сольные песни, которые имел неудовольствие слышать
Лив Кристин с её тембром в грамотных песнях — это классно, как на…
Орг:
Непонятно, почему она так старо выглядит? Живёт в экологически чистой стране, хорошо питается, ещё нет 50, а фэйс морщинистый как у заморенной жизнью уборщицы из Макд…
Спадар Антось:
Колючий Вожык написал(а):
нам то что, она на Беларусов не раздевается больше)) по крайней мере диск не продала, …. упомянув соседнюю страну.
Што за гісторыя?…
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