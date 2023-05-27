Стоит послушать. AUSTERE «Corrosion Of Hearts»Новинки и новости
Это молчание было похоже на смерть, как будто осатаневшая DSBM-змея AUSTERE в припадке отчаяния, покусав, отравила себя черным ядом. Однако нет. Австралийский дуэт, у участников которого параллельно развивается/прирастает/меняется еще примерно по миллиону проектов, преодолев 14 лет тишины, выпустил в прошлом месяце студийник Corrosion Of Hearts, с первой же темы которого «Sullen» залипаешь, втягиваешься, как наркоман, врастаешь в паутину очаровательной меланхолии.
По DSBM-меркам австралийцы звучат достаточно мягко, и хриплый истерический скрим, выбиваясь из общего микса, будто парит над густыми зефирными суицидальными облаками закольцованных гитарно-клавишных аранжировок и монотонно галопирующих ритмов, сгущая атмосферу и перекрывая кислород доверчивому слушателю, решившемуся на 46-минутный полет вглубь тоски. Если вы знакомы с предыдущим творчеством AUSTERE, Corrosion Of Hearts окатит флэшбэками и ледяным ностальгическим душем. Если нет — приходите.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
4 комментария
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Комментарии
Тварь:
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коллапес:
тоже оценил. Попадется в свободном доступе — добавлю к себе в канал.…
Ветошь:
Ну дык они и играют такую музыку лет 15 И других вдохновили. Хороший альбом, первая и послед�…
Алексей:
Юрий:
Ну фиг знает . ничего интересного лично я не услышал , десятки групп звучат точно так же , ничего нового и необычного (
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Bronco:
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Bronco:
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DimaCar:
Дружище Христос написал(а):
Кори просто понимает, что кроме пары песен его репертуар настолько уныл, что нейросеть напишет лучше, и небезосновательно опасает�…
Нокт:
Спадар Антось написал(а):
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Дружище Христос:
Кори просто понимает, что кроме пары песен его репертуар настолько уныл, что нейросеть напишет лучше, и небезосновательно опасается прогресса.…
Юрий:
Юрий написал(а):
Только у меня это видео недоступно нигде !?
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Юрий:
Другой Александр:
Смерть русне! написала:
Ну ведь ты — очередное доказательство моей правоты!
Я не доказательство, а очередное напоминание, что тебе срочно надо ехать лечитс�…
Ну фиг знает . ничего интересного лично я не услышал , десятки групп звучат точно так же , ничего нового и необычного (
В голове не один трек не остался , всё это где то уже было и не раз.
Нормально,но всё это где то уже было и не раз….
Ну дык они и играют такую музыку лет 15 И других вдохновили. Хороший альбом, первая и последняя прям запали.
тоже оценил. Попадется в свободном доступе — добавлю к себе в канал.