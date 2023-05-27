Austere
27.05.2023

Стоит послушать. AUSTERE «Corrosion Of Hearts»

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Это молчание было похоже на смерть, как будто осатаневшая DSBM-змея AUSTERE в припадке отчаяния, покусав, отравила себя черным ядом. Однако нет. Австралийский дуэт, у участников которого параллельно развивается/прирастает/меняется еще примерно по миллиону проектов, преодолев 14 лет тишины, выпустил в прошлом месяце студийник Corrosion Of Hearts, с первой же темы которого «Sullen» залипаешь, втягиваешься, как наркоман, врастаешь в паутину очаровательной меланхолии.

По DSBM-меркам австралийцы звучат достаточно мягко, и хриплый истерический скрим, выбиваясь из общего микса, будто парит над густыми зефирными суицидальными облаками закольцованных гитарно-клавишных аранжировок и монотонно галопирующих ритмов, сгущая атмосферу и перекрывая кислород доверчивому слушателю, решившемуся на 46-минутный полет вглубь тоски. Если вы знакомы с предыдущим творчеством AUSTERE, Corrosion Of Hearts окатит флэшбэками и ледяным ностальгическим душем. Если нет — приходите.

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4 комментария

  • Юрий написал(а):

    Ну фиг знает . ничего интересного лично я не услышал , десятки групп звучат точно так же , ничего нового и необычного (
    В голове не один трек не остался , всё это где то уже было и не раз.

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  • Алексей написал(а):

    Нормально,но всё это где то уже было и не раз….

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  • Ветошь написал(а):

    Ну дык они и играют такую музыку лет 15 http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif И других вдохновили. Хороший альбом, первая и последняя прям запали.

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  • коллапес написал(а):

    тоже оценил. Попадется в свободном доступе — добавлю к себе в канал.

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