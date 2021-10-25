Стоит послушать: atmospheric black pagan проект ZGARD из УкраиныБлог
ZGARD из Трускавца — по сути, one-man проект, играющий атмосферный паган-фолк-блэк, — существует уже более десяти лет, и в 2021 году выпустил седьмой полноформатный альбом Place Of Power. Народная сакральная мистика, дудки-сопилки, обволакивающий мерцающими туманами, населенными нежитью, объемный, насыщенный, в большинстве своем среднетемповый блэк — страна происхождения которого, даже не вслушиваясь в текст, угадывается моментально. Непосредственной параллелью периодически вспоминаются NOKTURNAL MORTUM, но при этом ZGARD звучит самостоятельно — и, легко увлекая с первых же тем, Place Of Power слушается на одном дыхании.
Хороший, вдумчивый релиз этой весны — который в осенних лесах, возможно, заиграет еще более сочными красками. Оцените!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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Стоит послушать: atmospheric black pagan проект ZGARD из Украины
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