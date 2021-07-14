Стоит послушать. Атмосферный баварский блэк от GROZA

Стоит послушать. Атмосферный баварский блэк от GROZAНовинки и новости
Биография немецкой группы GROZA ничем пока особенным не отличается. Собрались в 2016-м, в 2018-м выпустили недурной, но не слишком оригинальный альбом Unified In Void, который одни решительно похвалили, а другие — решительно осудили за откровенное подражание MGLA (да-да, далеко за аналогиями ходить не надо: Groza назывался «мглячий» дебютник). Однако в конце месяца у баварцев выходит второй альбом The Redemptive End, и судя по первым трекам, они: а) продвинулись в поиске своего звука (то есть теперь это ближе к тому, как начинали UADA); б) вне зависимости от ассоциаций создали замечательный образчик атмосферик-блэка, оторваться от которого решительно невозможно.
Глядишь, к третьему релизу придумают что-то более самобытное также и в фотосетах.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 24
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