Steve Vai: 10 гитаристов, которые порвали мой мозг

Повелитель струн и виртуоз гитарных грифов Стив Вай тоже, в общем, когда-то на ком-то учился. И продолжает учиться, несмотря на возраст и сценический стаж. Вашему вниманию топ-десятка гитаристов, которые, по словам Самого Маэстро, буквально порвали, поразили его до глубин сердечной мышцы.

1. Просто какой-то маленький мальчик

Я увидел, как ребенок, мальчик лет девяти играет на гитаре… и это стало началом моего любовного романа с этим инструментом. Мне тогда было шесть. И мозг был вынесен полностью. Я страстно захотел заниматься тем же.

2. Jimmy Page

Он был самым утонченным гитарным архитектором на планете — и им же, собственно, остается. Не важно, что именно он играет: даже в свои не лучшие времена этот человек делал то, что для моего уха звучало прекрасно.



3. Joe Satriani

У него я брал уроки игры — и, на самом деле, не так уж много тогда знал других гитаристов. Джо же… он порвал меня на клочки. Невероятно, до чего же он крут! Мне было лет 12, а ему, наверное, 15 — и Джо уже в ту пору мог сыграть соло «Heartbreaker».

4. Carlos Santana

Когда зазвучала его «Europa», мир вокруг буквально застыл: это была одна из первых услышанных мною тем, в которой я отчетливо слышал лидирующий голос гитары на протяжении всей песни — и голос то был божественный. Казалось, будто он плавает в море слез каждая ценою в миллион долларов.

5. Brian May

Я всегда стремился к достижению звукового баланса между несколькими гитарами, для меня это крайне важно — однако никто не сравнится в этом деле с Брайаном. Его подход, подбор нот, музыкальность, тональность… неповторимо все сразу.

6. Al Di Meola

Послушайте его запись Friday Night In San Francisco с John McLaughlin и Paco de Lucia… эти мужики — настоящие фрики! Но мы все мечтали бы так перебирать струны, нет разве?

7. Allan Holdsworth

Он был уникален во многом… мы даже пока не готовы полностью осознать его значимость.

8. Eddie Van Halen

Если выбирать из числа музыкантов, играющих на электрогитаре, то это будет он. И Hendrix. Эти парни изменили музыкальный мир: их подходы были особенными, необычными, но в то же время удивительно близкими, вдохновенными и эффективными.

9. Yngwie Malmsteen

Что я люблю в Ингви, так это его упрямую самоуверенность и индивидуальность подхода, в котором сочетаются как классические композиторы, так и парни формата Uli Jon Roth и Ritchie Blackmore, вместе достигая ступени некоего высшего порядка. Я не особо фанат подобного ренессансно-барочного классического материала, но нельзя отказать этому парню в головокружительной блистательности, которой он поразил сцену, появившись на ней.

10. Tosin Abasi

Если говорить о парнях, которые в настоящий момент производят материал высочайшей ценности, первым приходит в голову Tosin Abasi из ANIMALS AS LEADERS.