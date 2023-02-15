STEEL PANTHER презентовали приложение для знакомств. Для фанатов рок-музыки!Блог
В день Валентина (он уже прошел, но кто сказал, что влюбляться нужно лишь раз в году?) неунывающие STEEL PANTHER решили помочь всем, кому пары не досталось, а смотреть их клипы — внизу опубликован свеженький, тематический «Friends With Benefits» — сил больше нет. Группа представила мобильное приложение «Rock N’ Talk». Являясь, по сути, очередной аппой для знакомств, она, тем не менее, сразу очерчивает круг по интересам. Рок, тяжелая музыка и это вот все.
Например, фанаты и фанатки STEEL PANTHER (пока там других вариантов как будто и нет — однако обещают, что будут) находят друг друга по городам, выбирают, кто больше нравится, ходят вместе на концерты, знакомятся — ну и там дальше, к примеру, как в клипе. Скачать прилагу для андроида или айфона можно по ссылке. И кому интересно — берите. Идея вроде и в самом деле занятная.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 116
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3 комментария
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STEEL PANTHER презентовали приложение для знакомств. Для фанатов рок-музыки!
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Комментарии
Писюн с глазами:
Merzbow написал(а):
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
…
Merzbow:
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
Мало того что …
Merzbow:
У DM норм reconstruction time again альбом. Такой индустриальный.
А так сейчас они могут с перцами из Парадайз лост сплит замутить. У них же там синти поп проект Host вроде.…
Юрий:
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток ……
Юрий:
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен …
m8ng8l:
Burzum написал(а):
судя по фото педерастия и в метал влезла. ппц
Есть даже целый жанр — Red & Anarchist «Black» Metal, где топят за вот это вот всё.…
Олег:
Всё верно написано, но неграмотно… Фанаты DM не плакают — они скорбят.…
Катерина:
О, получилось. Хотела сказать, что очень надеялась, что DM решать продолжать группу И они т…
Катерина:
Катерина:
Ветошь:
Дед Аким:
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Последние два альбома Би 2 вышли сильные: Горизонт Событий и Аллилуйя, это их …
Anastasiya:
Тварь написал(а):
но… как же Isole?
Кстати, самая несчастная группа. Когда делали столики с meet-n-greet, к ним вообще никто не подходил …
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
Мало того что существуют, так ещё и прогинаются под феминисток((
Кароч не мужики.
Merzbow написал(а):
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
Мало того что существуют, так ещё и прогинаются под феминисток((
Кароч не мужики.
Базары какой-то дворовой гопоты