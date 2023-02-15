STEEL PANTHER презентовали приложение для знакомств. Для фанатов рок-музыки!

В день Валентина (он уже прошел, но кто сказал, что влюбляться нужно лишь раз в году?) неунывающие STEEL PANTHER решили помочь всем, кому пары не досталось, а смотреть их клипы — внизу опубликован свеженький, тематический «Friends With Benefits» — сил больше нет. Группа представила мобильное приложение «Rock N’ Talk». Являясь, по сути, очередной аппой для знакомств, она, тем не менее, сразу очерчивает круг по интересам. Рок, тяжелая музыка и это вот все.

Например, фанаты и фанатки STEEL PANTHER (пока там других вариантов как будто и нет — однако обещают, что будут) находят друг друга по городам, выбирают, кто больше нравится, ходят вместе на концерты, знакомятся — ну и там дальше, к примеру, как в клипе. Скачать прилагу для андроида или айфона можно по ссылке. И кому интересно — берите. Идея вроде и в самом деле занятная.

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