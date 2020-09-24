STEEL PANTHER готовы написать про тебя песню за $7500Блог
STEEL PANTHER, самая яркая и вульгарно-забавная глэм-рок группа современности, стремясь провести ковидное бесконцертное время с пользой и выгодой, выкатила для фанатов эксклюзивное предложение. А давайте, они споют пошлости про каждого лично?..
Не бесплатно, конечно, — цена усилий группы оценивается в $7500 — музыканты предлагают выбрать любой трек из своего каталога и переписать лирику согласно желанию клиента. Например, он(а) мечтает посвятить эту песню кому-нибудь (или себе? или любимому политическому деятелю?), имеет лишние деньги и готов(а) к взаимодействию с самими STEEL PANTHER.
Условия просты: клиент заполняет анкету, в которой выбирает песню для обработки; описывает, в чью честь ее обработать; насколько пошлым и вызывающим должен быть финальный вариант.
Далее клиент оплачивает заказ и общается с музыкантами посредством Zoom, дополнительно уточняя детали. По итогам они показывают одну или, максимум, две версии текста — и, утвердив лирику, записывают трек, с полноценной аранжировкой и качеством на уровне их типичных студийных работ.
Вот пример того, что можно получить на выходе.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 160
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4 комментария
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STEEL PANTHER готовы написать про тебя песню за $7500
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Нету у меня 7500 штук баксов, зато есть полмешка картошки. Может сгодится им?
Пусть напишут про преждевременную старческую инаугурацию. Ну или как один дед у другого за кредиты сосал.
И у меня полмешка картошки есть. И самогона литр. Может, того, скинемся?
zzz написал(а):
И у меня полмешка картошки есть. И самогона литр.
как-то это слишком жирно за то, что просто текст перепишут