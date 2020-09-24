STEEL PANTHER готовы написать про тебя песню за $7500

STEEL PANTHER, самая яркая и вульгарно-забавная глэм-рок группа современности, стремясь провести ковидное бесконцертное время с пользой и выгодой, выкатила для фанатов эксклюзивное предложение. А давайте, они споют пошлости про каждого лично?..

Не бесплатно, конечно, — цена усилий группы оценивается в $7500 — музыканты предлагают выбрать любой трек из своего каталога и переписать лирику согласно желанию клиента. Например, он(а) мечтает посвятить эту песню кому-нибудь (или себе? или любимому политическому деятелю?), имеет лишние деньги и готов(а) к взаимодействию с самими STEEL PANTHER.

Условия просты: клиент заполняет анкету, в которой выбирает песню для обработки; описывает, в чью честь ее обработать; насколько пошлым и вызывающим должен быть финальный вариант.

Далее клиент оплачивает заказ и общается с музыкантами посредством Zoom, дополнительно уточняя детали. По итогам они показывают одну или, максимум, две версии текста — и, утвердив лирику, записывают трек, с полноценной аранжировкой и качеством на уровне их типичных студийных работ.

Вот пример того, что можно получить на выходе.

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