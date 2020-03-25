Старый годный хэви: David Reece (экс-ACCEPT) выпустил сольник «Cacophony Of Souls»

ACCEPT оставляет каленое хэви-метал клеймо на всех, кто попал в историю группы. И David Reece, певший в период Eat The Heat (кстати, ушедший из состава после того, как дал пощечину Петеру Балтесу: тот, подлец, сообщил подружке Дэвида, что он крутит роман на стороне), не исключение. После ACCEPT певец участвовал и в BONFIRE, и в BANGALORE CHOIR, и еще где-то — но вот слушаешь его свежий сольник Cacophony Of Souls (особенно темы типа «Metal Voice»), и отметины очевидны. Старый добрый солидный восьмидесятнический хэви-метал!

К сожалению, о промо-туре речи пока не идет — более того, Reece, женатый на итальянке, сейчас сидит взаперти среди вирус-ада. «У нас все закрыто давно — и минимум до третьего апреля. Не разрешают выходить из дома без крайней необходимости — только за едой или лекарствами. Также, выходя из дома, мы всякий раз заполняем специальную форму и показываем ее полицейским, сообщая причину, по которой появились на публике.

Ни разу в жизни не сталкивался с такой ситуацией. И еще одна невероятная реальность наших дней: в продуктовые магазины пускают максимум четыре человека одновременно. Но люди ведут себя цивилизованно — в отличие от многих, кто попал на видео в магазинном ажиотаже по всему миру — и я благодарен им за это.

Также благодарен судьбе, что на настоящий момент моя семья здорова.

Понятно, что тур, намеченный на март и апрель, не состоится — и я сейчас занимаюсь переносом концертов. А еще пишу музыку для следующего релиза: мы с Andy Susemihl (кстати, из U.D.O. — прим.авт.) нарабатываем мелодии и идеи. Получается хорошо!

Спасибо всем, кто оценил Cacophony Of Souls. Ваши отзывы помогают мне в нынешнее непростое время».