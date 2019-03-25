У каждого свое понимание правильного юбилея. Вот, к примеру, 5 апреля итальянцы NECRODEATH выпускают альбом Defragments Of Insanity, представляющий собой перезаписанный релиз 1989 года Fragments Of Insanity. В процессе, разбираясь со всеми этими фрагментациями и дефрагментациями, мужики сняли клип на тему «Metempsychosis», который предлагают сегодня всем нам.
Старое новое. NECRODEATH перезаписали альбом 1989 года
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Necrodeath
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1964 - Roger "Buzz" Osborne (MELVINS, FANTOMAS)
1965 - Trey Azagthoth
15 релизов марта
In Flames I, The Mask
VLTIMAS Something Wicked Marches In
Iron Savior Kill Or Get Killed
Yngwie Malmsteen Blue Lightning
Tyr Hel
Fallujah Undying Light
Waylander Eriu's Wheel
Misery Index Rituals Of Power
Cellar Darling The Spell
Devin Townsend Empath
Children Of Bodom Hexed
Usurper Lords Of The Permafrost
Subway To Sally Hey!
Ataraxie Resignes
Queensryche The Verdict
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Хотел сначала поворчать по-стариковски, мол, на кой оно сдалось, затем послушал представленную композицию. Техничность прибавилась, злость не убавилась. Если альбом целиком такой, то это как минимум достойно внимания.