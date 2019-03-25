Старое новое. NECRODEATH перезаписали альбом 1989 года

У каждого свое понимание правильного юбилея. Вот, к примеру, 5 апреля итальянцы NECRODEATH выпускают альбом Defragments Of Insanity, представляющий собой перезаписанный релиз 1989 года Fragments Of Insanity. В процессе, разбираясь со всеми этими фрагментациями и дефрагментациями, мужики сняли клип на тему «Metempsychosis», который предлагают сегодня всем нам.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Артём 26.03.2019 в 21:52

    Хотел сначала поворчать по-стариковски, мол, на кой оно сдалось, затем послушал представленную композицию. Техничность прибавилась, злость не убавилась. Если альбом целиком такой, то это как минимум достойно внимания.

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