Старики не сдаются: новинки от OZZY OSBOURNE и KING DIAMOND

То, о чем мы говорили ранее; то, чего иные ждали более 10 лет, подкатило подарочком от олдырей в один день, в разгар длинных праздников — просто потому, что пора. Ozzy Osbourne представил балладную тему «Under The Graveyard» из будущего сольника Ordinary Man (немного болезненной предыстории см. здесь), а King Diamond показал первый сингл будущего альбома коллектива The Institute, «Masquerade Of Madness». Об альбоме можно почитать тут, а пока… слушаем, слушаем!