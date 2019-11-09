То, о чем мы говорили ранее; то, чего иные ждали более 10 лет, подкатило подарочком от олдырей в один день, в разгар длинных праздников — просто потому, что пора. Ozzy Osbourne представил балладную тему «Under The Graveyard» из будущего сольника Ordinary Man (немного болезненной предыстории см. здесь), а King Diamond показал первый сингл будущего альбома коллектива The Institute, «Masquerade Of Madness». Об альбоме можно почитать тут, а пока… слушаем, слушаем!
Старики не сдаются: новинки от OZZY OSBOURNE и KING DIAMOND
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: King Diamond, Ozzy Osbourne
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