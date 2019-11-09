Старики не сдаются: новинки от OZZY OSBOURNE и KING DIAMOND

То, о чем мы говорили ранее; то, чего иные ждали более 10 лет, подкатило подарочком от олдырей в один день, в разгар длинных праздников — просто потому, что пора. Ozzy Osbourne представил балладную тему «Under The Graveyard» из будущего сольника Ordinary Man (немного болезненной предыстории см. здесь), а King Diamond показал первый сингл будущего альбома коллектива The Institute, «Masquerade Of Madness». Об альбоме можно почитать тут, а пока… слушаем, слушаем!

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 47

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Бывший фронтмен QUEENSRŸCHE предлагает пожить с ним 8 дней. За деньги

Во время, свободное от нытья по поводу изгнания из QUEENSRŸCHE, а также юбилейных туров со старыми альбомами, экс-фронтмен команды Geoff Tate придумывает, как бы ему себя развлечь и, например, заработать. Вот родился...

Close