JETHRO TULL когда-то пели про тех, кто «Too Old to Rock ‘n’ Roll» — но это явно не про немецких героев пятницы. Случилось так, что в доме престарелых внезапно недосчитались двух постояльцев. Руководство немедленно обратилось в полицию, и после недолгого расследования дедов нашли на горячем поле Wacken Open Air. Причем уходить те совсем не хотели — так что пришлось едва ли не силой увезти обратно с патрулем. «Фестиваль им определенно понравится», — отметил в интервью репортерам пресс-секретарь местного отдела полиции.
Старички сбежали из дома престарелых на Wacken
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Wacken Open Air
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Комментарии
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- Loretta: Мда уж, дом престарелых — психушка и тюрьма в одном флаконе…
- atr: У людей теперь впечатления на всю жизнь
- Volia: Знаете,что смешит..куда вы здесь сможете сбежать..старички
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Знаете,что смешит..куда вы здесь сможете сбежать..старички
У людей теперь впечатления на всю жизнь
Мда уж, дом престарелых — психушка и тюрьма в одном флаконе…
Сюжет для «Достучаться до небес 2″