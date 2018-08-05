Старички сбежали из дома престарелых на Wacken

JETHRO TULL когда-то пели про тех, кто «Too Old to Rock ‘n’ Roll» — но это явно не про немецких героев пятницы. Случилось так, что в доме престарелых внезапно недосчитались двух постояльцев. Руководство немедленно обратилось в полицию, и после недолгого расследования дедов нашли на горячем поле Wacken Open Air. Причем уходить те совсем не хотели — так что пришлось едва ли не силой увезти обратно с патрулем. «Фестиваль им определенно понравится», — отметил в интервью репортерам пресс-секретарь местного отдела полиции.

Wacken Open Air

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Volia 05.08.2018 в 22:34

    Знаете,что смешит..куда вы здесь сможете сбежать..старички

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  2. atr 05.08.2018 в 23:09

    У людей теперь впечатления на всю жизнь

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  3. Loretta 06.08.2018 в 03:03

    Мда уж, дом престарелых — психушка и тюрьма в одном флаконе…

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  4. Зеля 06.08.2018 в 09:48

    Сюжет для «Достучаться до небес 2″

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