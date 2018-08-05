Старички сбежали из дома престарелых на Wacken

JETHRO TULL когда-то пели про тех, кто «Too Old to Rock ‘n’ Roll» — но это явно не про немецких героев пятницы. Случилось так, что в доме престарелых внезапно недосчитались двух постояльцев. Руководство немедленно обратилось в полицию, и после недолгого расследования дедов нашли на горячем поле Wacken Open Air. Причем уходить те совсем не хотели — так что пришлось едва ли не силой увезти обратно с патрулем. «Фестиваль им определенно понравится», — отметил в интервью репортерам пресс-секретарь местного отдела полиции.