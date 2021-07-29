Rivers Of Nihil
29.07.2021

Совы снова не то, чем кажутся: новинка RIVERS OF NIHIL «Clean»

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Where Owls Know My Name, третий лонгплей группы RIVERS OF NIHIL, однозначно вошел в число наиболее часто прослушиваемых/выученных релизов последних лет. И если в 2018-м совы были не тем, чем казались, то новая песня «Clean», которая войдет в сентябрьский альбом The Work, тоже не так уж «чиста», как заявляют ребята из Пенсильвании.

Звучит она логическим продолжением Where Owls… — разве что, наверное, больше прога, рефлексии… а может, и нет. Точно известно только одно: будет чертовски занятно!

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    Совы, конечно, монументальная вещь… Один из самых прослушиваемых альбомов последних лет
    очень жду новый диск

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