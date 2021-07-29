29.07.2021
Совы снова не то, чем кажутся: новинка RIVERS OF NIHIL «Clean»Новинки и новости
Where Owls Know My Name, третий лонгплей группы RIVERS OF NIHIL, однозначно вошел в число наиболее часто прослушиваемых/выученных релизов последних лет. И если в 2018-м совы были не тем, чем казались, то новая песня «Clean», которая войдет в сентябрьский альбом The Work, тоже не так уж «чиста», как заявляют ребята из Пенсильвании.
Звучит она логическим продолжением Where Owls… — разве что, наверное, больше прога, рефлексии… а может, и нет. Точно известно только одно: будет чертовски занятно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 170
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Совы, конечно, монументальная вещь… Один из самых прослушиваемых альбомов последних лет
очень жду новый диск