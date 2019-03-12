SOEN зажгли. Смотрим новый контроверсивный клип «Covenant»

Что, если дети, пострадавшие от мерзких пастырей католической церкви, однажды дадут отпор? Что, если на насилие ответить насилием? Именно об этом как следует поразмыслила группа SOEN в своем новом видео «Covenant».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Diamond 12.03.2019 в 20:23

    Странно, но даже без педофилии обошлось)).
    А сама песня очень добротная!

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  2. Алексей 13.03.2019 в 16:18

    Почему нельзя писать по-русски? «Противоречивый», есть такое человеческое слово. Контрверсивный, блядь. Зачем издеваться над языком?

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