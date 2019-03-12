Что, если дети, пострадавшие от мерзких пастырей католической церкви, однажды дадут отпор? Что, если на насилие ответить насилием? Именно об этом как следует поразмыслила группа SOEN в своем новом видео «Covenant».
SOEN зажгли. Смотрим новый контроверсивный клип «Covenant»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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А сама песня очень добротная!
Почему нельзя писать по-русски? «Противоречивый», есть такое человеческое слово. Контрверсивный, блядь. Зачем издеваться над языком?