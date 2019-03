Социалистическое соревнование: CELLAR DARLING против ELUVEITIE

Как мы помним, в мае 2016 года личные непреодолимые трения раскололи надвое состав ELUVEITIE — однако группа не только не сбавила обороты, но и, по сути, отпочковала дочерний проект: CELLAR DARLING. С тех же пор открылось некое соцсоревнование: кто раньше выложит новый альбом, снимет клип, напомнит о себе. Ну и, конечно, образ, наряд и голос какой дамы красивее: Anna Murphy против Fabienne Erni. То есть, возможно, вовсе не против, но мы все равно будем сравнивать.

В июне 2017 CELLAR DARLING выпустили многоплановый и альтернативный по задумке, фолк-роковый по сути и чутка хаотический по подаче дебютник This Is The Sound. В августе того же года ELUVEITIE представили Evocation II: Pantheon. В принципе, неплохой, в своем стиле, прочувствованный, атмосферный, однако при этом неровный: наряду с хитами типа «Epona» в 53 минутах уместилось множество «интроподобного» и, кажется, необязательного инструментала.

С тех пор, в делах и концертах, минуло два года. И вот опять весенняя гонка: 22 марта CELLAR DARLING выпускают альбом с названием The Spell; 5 апреля у ELUVEITIE выходит Ategnatos; тех и других продвигает Nuclear Blast. Ну а нам-то, собственно, что? Нам теперь досталось две группы. Видеоклипы они выкладывают с периодичностью с пару недель. И… в общем, нет повода не поискать параллели.