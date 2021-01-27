27.01.2021

Snowy Shaw пригрозил выпускать по песне каждый месяц. «Золотой век рока 80-х ушел безвозвратно, готов это кто-то принять или нет»

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Кто как, а Snowy Shaw весь в делах: в 2020 году он выпустил автобиографию «The Book Of Heavy Metal», а на 2021-й анонсировал музыкальный альбом-проект под названием This Is Heavy Metal, Plain & Simple. Так, начиная с января и по декабрь Шоу собрался ежемесячно презентовать по песне — и к Новому году избавить металхедов от упаднических настроений.

«Еще до того, как началась корона и все это вот, индустрия была в кризисе, страдая от падения продаж, нелегального скачивания музыки и т.д. Говоря вкратце, золотой век рока 80-х ушел безвозвратно, готов это был кто-то принять или нет. Все устарело, износилось — уже даже ню-метал тренд начала тысячелетия считается «старым». Так может, метал просто немного заржавел? И несмотря на все вопли пуристов, бьющих себя в грудь с лозунгом «Metal Will Never Die!», приуныл и помирает, добитый пандемией и новым мировым порядком? Давайте же, бляха, в ЭТО НЕ ВЕРИТЬ!»

Чтобы приободрить себя и окружающих, Snowy Shaw решил сесть на ностальгическую волну — и пригласить к участию в своем проекте-альбоме длиной в год кучу музыкантов разных эпох и стилей: представителей MANOWAR, SAXON, OZZY OSBOURNE, KING DIAMOND, LIZZY BORDEN, SABATON, DEATH SS, HARDCORE SUPERSTAR, MERCYFUL FATE, SOILWORK, DREAM EVIL, ARCH ENEMY, TORCH, HAMMERFALL, DARK FUNERAL и др. Начал, правда, с наименее известного персонажа: готическая девушка Scarlet из Швеции исполнила с ним тему под названием «Of Hell And Fire».

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