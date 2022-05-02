Severe Torture
02.05.2022

Смотрите, кто вернулся. SEVERE TORTURE презентовали первую тему за 12 лет

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Не знаю, помните вы их или нет, скучали или нет, но столпы голландского дэз-метала SEVERE TORTURE вскоре выпустят миник Fisting The Sockets — и это первый по-настоящему новый материал группы после альбома Slaughtered 2010 года.

С тех пор ушел один из ее основателей, барабанщик Seth van de Loo (который, к слову, сегодня отмечает юбилей — и, к счастью, почти восстановился после чудовищной аварии, в которую попал три года назад), — но, в общем, судя по представленному в конце апреля титульному треку EP, все у ST по-прежнему хорошо. И уже на подходе шестой лонгплей.

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