SCEPTIC metal band
27.09.2022

Смотрите, кто вернулся! Польский SCEPTIC выпускает новый альбом

Новинки и новости

Техничный дэз-метал сейчас на волне, и смотрите, кого эта волна (опять) принесла! Краковская группа SCEPTIC, здорово начинавшая в конце 90-х — начале нулевых, выпустившая четыре альбома, последний из которых, Internal Complexity 2005-го дал крен в упрощение и мелодику (и оттого был отторгнут тру-задротами), через пару дней презентует новый лонгплей Nailed To Ignorance. Первый за семнадцать лет!

Состав максимально классический (на вокале опять Marcin Urbas, и это прекрасно!), а вот как камбэк выглядит в свежем клипе «All I Can Devour».

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Вероника норм вокалила, кстати. Жаль Скептики с ней расстались.

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