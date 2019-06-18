Смотрите, кто вернулся! Новый сингл DEVOURMENT «Cognitive Sedation Butchery»

Неожиданный подгон: 16 августа у DEVOURMENT выходит новый альбом Obscene Majesty — первый релиз после неоднозначно воспринятого Conceived In Sewage 2013-го. Сегодня группа стартовала синглом «Cognitive Sedation Butchery» — и, кажется, все у этих ребят идет по плану: озверело-сырой брутальный звук, толика гитарного хаоса, драм-мочилово, слэм… все как прописал доктор! Ну или прописывал лет надцать тому.

За микрофон «дево» вернулся Ruben Rosas (хотя, по ощущению от выложенного трека, вокал чрезмерно утопили в миксе), на барабаны — оригинальный драммер Brad Fincher. Басист Chris Andrews переквалифицировался на гитару, а за бас взялся 37-летний Dave Spencer, переигравший в куче малоизвестных дэзовых коллективов. Можно ли, вернув старых бойцов, обратить вспять кровавые реки? Вкушайте и решайте сами.