Mystic Circle
24.12.2021

Смотрите, кто вернулся! MYSTIC CIRCLE выпускают новый альбом

Новинки и новости

«MYSTIC CIRCLE воссоединились после четырнадцати лет тишины, и новый альбом группы появится в начале 2022 года. В послужном списке MYSTIC CIRCLE семь полноформатных альбомов и множество туров с такими тяжеловесами, как MARDUK, GORGOROTH и DIMMU BORGIR, — так что, покидая сцену в 2007 году, они оставляли больше, чем просто скромную историю в стиле блэк-дэз.

В нынешнем составе MYSTIC CIRCLE — дуэт Beelzebub с A. Blackwar (он же барабанщик Aaarrrgon — прим.авт.), который покинул коллектив в 1999 году, однако вернулся, чтобы, подняв MYSTIC CIRCLE из могилы, перезаключить контракт с Темным Лордом».

Beelzebub, он же Marc Zimmer: «Сказал бы мне кто в прошлом году, что в 2022-м мы с MYSTIC CIRCLE выпустим диск, я бы просто поржал. Ибо хотя мы с A. Blackwar никогда не теряли связи, продолжая общаться и после его ухода из банды, перспектива продолжать делать музыку всерьез не рассматривалась. Но однажды случилось странное: мы разговорились про музыку — и оказалось, что у обоих куча идей. Так что моментально взялись за работу — и осознали, что старый добрый дух творчества никогда нас и не покидал».

A. Blackwar: «Я считаю, тот дух всегда оставался с нами, — так что для меня все не должно было заканчиваться так, как случилось в 1999-м. Лава пылала, скрытая под поверхностью».

Ну а что там напылало и набурлило, оценить можно в стартовом сингле и клипе «Letters From The Devil».

Количество просмотров: 199

Читайте также:

4 комментария

  • Mazay написал(а):

    MYSTIC PIZZA!

    >>>
  • Кирилл Юрич написал(а):

    Очень напомнило Дарк Фьюнерал, времен «Secrets of Black Arts» и «Vobiscum Sathanas». Только чуток поразнообразнее и мелодичнее и не такое прямолинейное.. Не худший образчик вообщем.

    >>>
  • Green написал(а):

    А что, не плохо то так и «набурлило»….) будет очень любопытно зацепить весь альбом по итогу.

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Помнится, какой-то альбом в нулевых слушал-вторичная,шаблонная,хоть и качественная музыка.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *