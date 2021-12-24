Смотрите, кто вернулся! MYSTIC CIRCLE выпускают новый альбом

Смотрите, кто вернулся! MYSTIC CIRCLE выпускают новый альбомНовинки и новости
«MYSTIC CIRCLE воссоединились после четырнадцати лет тишины, и новый альбом группы появится в начале 2022 года. В послужном списке MYSTIC CIRCLE семь полноформатных альбомов и множество туров с такими тяжеловесами, как MARDUK, GORGOROTH и DIMMU BORGIR, — так что, покидая сцену в 2007 году, они оставляли больше, чем просто скромную историю в стиле блэк-дэз.
В нынешнем составе MYSTIC CIRCLE — дуэт Beelzebub с A. Blackwar (он же барабанщик Aaarrrgon — прим.авт.), который покинул коллектив в 1999 году, однако вернулся, чтобы, подняв MYSTIC CIRCLE из могилы, перезаключить контракт с Темным Лордом».
Beelzebub, он же Marc Zimmer: «Сказал бы мне кто в прошлом году, что в 2022-м мы с MYSTIC CIRCLE выпустим диск, я бы просто поржал. Ибо хотя мы с A. Blackwar никогда не теряли связи, продолжая общаться и после его ухода из банды, перспектива продолжать делать музыку всерьез не рассматривалась. Но однажды случилось странное: мы разговорились про музыку — и оказалось, что у обоих куча идей. Так что моментально взялись за работу — и осознали, что старый добрый дух творчества никогда нас и не покидал».
A. Blackwar: «Я считаю, тот дух всегда оставался с нами, — так что для меня все не должно было заканчиваться так, как случилось в 1999-м. Лава пылала, скрытая под поверхностью».
Ну а что там напылало и набурлило, оценить можно в стартовом сингле и клипе «Letters From The Devil».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 199
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Комментарии
- Ігор: Помнится, какой-то альбом в нулевых слушал-вторичная,шаблонная,хот ь и качественная музыка.
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- Green: А что, не плохо то так и «набурлило»….) будет очень любопытно зацепить весь альбом по итогу.
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- zurab: Colour Haze в некоторых отношениях возвышается над всем классическим роком. Еще никогда музыка хиппи не была…
MYSTIC PIZZA!
Очень напомнило Дарк Фьюнерал, времен «Secrets of Black Arts» и «Vobiscum Sathanas». Только чуток поразнообразнее и мелодичнее и не такое прямолинейное.. Не худший образчик вообщем.
А что, не плохо то так и «набурлило»….) будет очень любопытно зацепить весь альбом по итогу.
Помнится, какой-то альбом в нулевых слушал-вторичная,шаблонная,хоть и качественная музыка.