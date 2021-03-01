Смотрите, кто вернулся! LIQUID TENSION EXPERIMENT выпускают третью часть

Трудно было предположить, еще невозможней — предугадать, однако суперпроект LIQUID TENSION EXPERIMENT все же дозрел до третьей части своего инструментального межгалактического прог-действа, и в рамках первого погружения можно провести семь с половиной минут в одуряющей звуковой наркомании под названием «The Passage Of Time». Лишь не забудьте вернуться обратно в реальность.

В составе проекта по-прежнему числятся Mike Portnoy, John Petrucci, Tony Levin и Jordan Rudess — а с момента их последней совместной записи (Liquid Tension Experiment 2) прошло более 20 лет. Однако, как утверждает Petrucci, магия вернулась в нужном объеме — и ощущение было, словно никто никуда и не уходил. Даже на покурить.

«Как только мы взяли в руки инструменты, играть, джемовать и импровизировать стали немедленно, — вторит Portnoy. — И это любопытно, потому как в наших отношениях присутствует сразу два нюанса. Во-первых, мы вчетвером не занимались музыкой вместе около 22 лет. С другой, я, Джон и Джордан впервые собрались вместе после десяти лет, прошедших с момента моего ухода из DREAM THEATER. Тем не менее, это было… знаете, как ездить на велосипеде после длительного перерыва. Легко. Ноль дискомфорта.

Главную роль в нашем возвращении, кстати, сыграло безумие 2020 года: пандемия, локдауны. Отсутствие гастролей, по сути, подтолкнуло к занятию музыкой, хотя разговоры о продолжении LIQUID TENSION EXPERIMENT велись много лет — как улеглись драмы между мной и DT, затянулись раны и восстановились личные отношения. Так что, к лучшему или нет, спасибо вирусу за вновь открывшиеся возможности».

Официальный релиз LTE3 состоится на InsideOut Music 23 марта.

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