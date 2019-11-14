Смотрите, какие татуировки бьют в туре AMON AMARTH

AMON AMARTH продолжают свой тур, с кораблями, представлениями, с блэкджеком ARCH ENEMY и HYPOCRISY. Перед концертами в Великобритании группа решила сделать фэнов чуточку красивее — так, при сотрудничестве со студией Old Sarum Tattoo шведы разработали и предлагают нанести на тушки желающих тематические картинки.

«Подготовьтесь к праздничным чертогам перед концертом! Впервые в истории Британии мы открываем официальную тату-точку AMON AMARTH. Пожертвуйте кожу на татуировку, приводите свои семейные кланы и приносите ритоны восславить богов. Место в Вальхалле вас ждет!».

Причем, глядя на цену за каждую из козявок, закрадывается мысль, что место в Вальхалле в стоимость включено. Хотели бы такие картинки на теле?

amon-amarth-tattoo

Amon Amarth official tattoo

amon-amarth-tattoo-runes

, рубрика(и): Блог

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