Смотрите, какие татуировки бьют в туре AMON AMARTH

AMON AMARTH продолжают свой тур, с кораблями, представлениями, с блэкджеком ARCH ENEMY и HYPOCRISY. Перед концертами в Великобритании группа решила сделать фэнов чуточку красивее — так, при сотрудничестве со студией Old Sarum Tattoo шведы разработали и предлагают нанести на тушки желающих тематические картинки.

«Подготовьтесь к праздничным чертогам перед концертом! Впервые в истории Британии мы открываем официальную тату-точку AMON AMARTH. Пожертвуйте кожу на татуировку, приводите свои семейные кланы и приносите ритоны восславить богов. Место в Вальхалле вас ждет!».

Причем, глядя на цену за каждую из козявок, закрадывается мысль, что место в Вальхалле в стоимость включено. Хотели бы такие картинки на теле?