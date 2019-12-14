Смотрим видео GOD DETHRONED «Illuminati»

Альбом с таким же названием, одиннадцатый в дискографии уважаемого коллектива, появится в феврале. «Ожидайте массивного звучания с оркестровками», — предупреждает фронтмен Henri Sattler.

, рубрика(и): Быстрые новости

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