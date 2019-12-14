Альбом с таким же названием, одиннадцатый в дискографии уважаемого коллектива, появится в феврале. «Ожидайте массивного звучания с оркестровками», — предупреждает фронтмен Henri Sattler.
Смотрим видео GOD DETHRONED «Illuminati»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 25
Теги: God Dethroned
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Белая армия, черный барон. GOD DETHRONED вернулись с «военным» альбомом «The World Ablaze»
- Фирма веников не вяжет. Группа KISS представила серию гробов
- Интервью с GOD DETHRONED. «Я даже ничего не читаю, так как это отвлекает от death-метала»
- Интервью с GOD DETHRONED. «Мою девушку втянули в какую-то секту и чуть не задурили мозги и мне тоже»
Актуальное
Концерты в Минске
- Калядны фэст - Среда, 25 Декабрь 2019
- PARADISE LOST - Суббота, 08 Февраль 2020
- LINDEMANN - Среда, 04 Март 2020
Обновления
-
Интервью. Bernemann, BONDED: «Соперничества c SODOM я не ощущаю»
-
Три метал-новинки, чтобы подготовиться к выходным
-
SVARTTJERN: «На норвежской сцене все меньше групп, которые хотят играть просто блэк»
-
Далеко ехать не надо: два еврофеста в Польше летом 2020
-
Экзотический метал: группа VALE OF AMONITION из Уганды
-
Пять диких дизайнов гитар
-
Рок-цитата, Карл Сандерс, NILE: «На новом альбоме немало влияний THE BEATLES»
-
Видео недели: новая тема ME AND THAT MAN «Run With The Devil»
-
HELLOWEEN запишут новый альбом в составе Pumpkins United
-
Боги не стареют, часть три. Заводные глэм и хэйр-рокеры в 80-е и сейчас
-
Шальная порно-императрица: концерт GENITORTURERS в Шарлотт
-
Мексиканские металисты сожгли установку драммера EVANESCENCE
-
Альбом ноября: CATTLE DECAPITATION «Death Atlas»
-
Nergal: «Меня два года преследовала высокопоставленная женщина»
-
NECROMANTIA прекратит существование в 2020
В этот день родились1973 - Tom S. Englund (EVERGREY)
1975 - Justin Furstenfeld (BLUE OCTOBER)
1979 - Timo Honkanen (BATTLELORE)
10 релизов декабря
The Who Who
Thy Disease Transhumanism
Hanzel Und Gretyl Hexennacht
Officium Triste The Death Of Gaia
Milking The Goatmachine From Slum To Slam - The Udder Story
Arkona (POL) Age Of Capricorn
Death Wolf IV: Come The Dark
The Murder Of My Sweet Brave Tin World
Crest Of Darkness The God Of Flesh
Fen The Dead Light
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии