Смотрим новый клип EVERGREY «Weightless»

Любопытная историческая деталь: группа VENOM оказалась тем метал-ключиком, что открыл для европейской сцены METALLICA. О том, как налаживалось межконтинентальное сотрудничество, вспоминает почетный ветеран Conrad "Cronos" Lant. "Мы искали команду, которая была бы...