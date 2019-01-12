И еще одна замечательная тема из выходящего 25 января альбома EVERGREY The Atlantic. Есть мнение, что релиз будет куда разнообразнее и слушабельнее, чем будущий DREAM THEATER.
Смотрим новый клип EVERGREY «Weightless»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Evergrey
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1965 - Rob Zombie
1970 - Zack de la Rocha (ex-RAGE AGAINST THE MACHINE)
15 релизов января
Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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