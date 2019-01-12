Смотрим новый клип EVERGREY «Weightless»

И еще одна замечательная тема из выходящего 25 января альбома EVERGREY The Atlantic. Есть мнение, что релиз будет куда разнообразнее и слушабельнее, чем будущий DREAM THEATER.

, рубрика(и): Быстрые новости

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