Смотрим новый клип DYMNA LOTVA «Смерць Цалуе Ў Вочы»Блог
Беларуская пост-метал/депрессив-блэк группа DYMNA LOTVA, переехавшая в Польшу, успела подписаться на Prophecy Productions и анонсировать на август альбом Зямля пад чорнымі крыламі: Кроў — о смерти, о родине, на которую невозможно вернуться, но которая все так же, как рана, которую бесконечно ковыряешь, читая новости и слушая рассказы тех, кто остался, болит, не отпускает, не дает расслабиться и забыться в мире журеков, замков и европейских лоукостов.
Новый, сопровождаемый видео сингл «Смерць Цалуе Ў Вочы» посвящен Роману Бондаренко — парню, погибшему по вине провластных беспредельщиков в ноябре 2020, когда оппозиционные протесты силовики начали душить и забивать, уже ничего не стесняясь.
Кровь, смерть, имена и истории, которые не забываются.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 253
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Обновления
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Смотрим новый клип DYMNA LOTVA «Смерць Цалуе Ў Вочы»
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Комментарии
Al:
Just teen:
Удивительно видеть новость про GODFLESH на этом портале. Альбом на удивление хорош. Ровно то, что любят фаны Бродрика. Не яичница……
Anastasiya:
Стрим: https://www.youtube.com/watch?v=ZCI9lw29a2o&list=PLToXWne2Bk-cHKwE_UUAY-tjzlPVCQt0t…
Дед Аким:
Вот хит (один из многих хитов лапочки) https://youtu.be/StaxJfioIag…
Дед Аким:
Дед Аким:
Четвертую неделю смотрю Тину Тернер и остановиться не могу. Задумался почему? У Тины была огромная энергетика, огромная харизма и красота. Голос, какой божественны…
Дед Аким:
Чего-то меня заклинило, четвертую неделю слушаю такую шикарную женщину, и остановится не могу и не хочу.Tina Turner — Proud Mary (Live from Arnhem, Netherlands) https://youtu.be/TTfYnRQgKgY
…
Дед Аким:
Чего-то я совсем опопсел, Поэтому другое, тяжелее, классическая музыка, тру. Сочетание классики и тяжелого метала, лучшее из того что может быть!!! Вечное, прекрасное…
ratfred:
Ad Noctum:
b4w:
Joey Jordison:
Starcross:
>>> «Warman» Wirman WARMEN
Это случайно вышло или намеренно сделано? ))…
Это уже старый клип, вообще-то.