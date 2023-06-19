Смотрим новый клип DYMNA LOTVA «Смерць Цалуе Ў Вочы»

Беларуская пост-метал/депрессив-блэк группа DYMNA LOTVA, переехавшая в Польшу, успела подписаться на Prophecy Productions и анонсировать на август альбом Зямля пад чорнымі крыламі: Кроў — о смерти, о родине, на которую невозможно вернуться, но которая все так же, как рана, которую бесконечно ковыряешь, читая новости и слушая рассказы тех, кто остался, болит, не отпускает, не дает расслабиться и забыться в мире журеков, замков и европейских лоукостов.

Новый, сопровождаемый видео сингл «Смерць Цалуе Ў Вочы» посвящен Роману Бондаренко — парню, погибшему по вине провластных беспредельщиков в ноябре 2020, когда оппозиционные протесты силовики начали душить и забивать, уже ничего не стесняясь.

Кровь, смерть, имена и истории, которые не забываются.

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