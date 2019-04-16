Смотрим клип ENTHRONED «Hosanna Satana»

Группа ENTHRONED 7 июня выпускает альбом Cold Black Suns, в связи с чем презентовала видео на тему «Hosanna Satana».

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 34

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Шаманов вызывали? NYTT LAND, HARMONIX COLLEGE, SYNAXARIA в «Брюгге»

"From the heart of Siberia", - пишут о себе NYTT LAND, пропитавшие северный воздух смоляным дымом шаманских костров и пением рогатых птиц; смешавшие болотные запахи с трансово-монотонными ритмами, пульсирующим фантомным светом, женскими...

Close