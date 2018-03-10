Слушаем сингл RAINBOW, первый за более чем 20 лет!

Хотя после реюниона в 2015-м группа называется RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW, подход и звук угадываются безошибочно: Ritchie Blackmore наконец вернулся к рок-музыке! Трек называется «Waiting For A Sign», и, по сути, это первый «радужный» студийный свежак с 1996 года. Сингл войдет в апрельский концертник коллектива Memories In Rock II (в остальном треклисте, правда, совсем не премьерный — а, напротив, ностальгически состоящий из хитов DEEP PURPLE и RAINBOW, отыгранных на британских концертах в 2017-м).

В апреле же, аккурат к 73-летию Ричи, RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW вернутся на сцену: группа отыграет в Москве (8 числа), Санкт-Петербурге (11-го), Хельсинки, Берлине и Праге. «RAINBOW — это огромная часть моей жизни, — говорит музыкант, — равно как и DEEP PURPLE. Поэтому я вернулся ради ряда концертов, чтобы как следует отжечь со своим Stratocaster’ом. Не на постоянной основе, конечно. Скорее, в формате мини-турне: Европа, Япония, что-то еще. BLACKMORE’S NIGHT по-прежнему остается моей основной командой, это сейчас моя музыка, однако играть хардрок тоже круто. И, как минимум, нелегко. Я принимаю это как вызов».

Ну и, судя по новому треку, старине Блэкмору еще есть что сказать этому миру.