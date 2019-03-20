Слушаем сингл BETHLEHEM «Niemals Mehr Leben»

17 мая у BETHLEHEM выходит новый альбом Lebe Dich Leer, в связи с чем группа показала сингл под названием «Niemals Mehr Leben». Скрежещущий, осыпанный колючей индустриальной крошкой, с неуютно жесткими вокалами полячки Onielar и маниакальной истерической неустроенностью… к которой так и просится эпитет «фирменная».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Тварь 20.03.2019 в 01:12

    А у Landfermann’а новый проект сольный, оказывается.
    Истерика в вокалах примерно та же, что и 22 года назад, в 96м.
    Музыка, правда… сложная.

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