17 мая у BETHLEHEM выходит новый альбом Lebe Dich Leer, в связи с чем группа показала сингл под названием «Niemals Mehr Leben». Скрежещущий, осыпанный колючей индустриальной крошкой, с неуютно жесткими вокалами полячки Onielar и маниакальной истерической неустроенностью… к которой так и просится эпитет «фирменная».
Слушаем сингл BETHLEHEM «Niemals Mehr Leben»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 74
Теги: Bethlehem
Комментарии
(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- POWERWOLF - Суббота, 23 Март 2019
- MANOWAR - Суббота, 23 Март 2019
- FORGOTTEN TOMB, RAVEN THRONE, WOE UNTO ME, ABSENCE OF LIFE - Воскресенье, 31 Март 2019
Обновления
-
Социалистическое соревнование: CELLAR DARLING против ELUVEITIE
-
В чем секрет успеха группы POWERWOLF?
-
Четыре из девяти. На подходе альбом супергруппы VLTIMAS «Something Wicked Marches In»
-
Не ждали? POSSESSED выпускают новый альбом
-
Alexi Laiho о лучшем и худшем у CHILDREN OF BODOM. «На первое место поставлю альбом, который прорвал для нас все границы»
-
«Мне нужно услышать голос в голове прежде, чем что-то сделать». Слушаем треки дебютника GAAHLS WYRD
-
Голограмма Frank Zappa отправляется в тур
-
Possession Productions самоликвидируется. «Золотые унитазы нам не нужны»
-
«Сладкие» FLESHGOD APOCALYPSE. «Каждая песня нашего нового альбома уникальна»
-
Тяжелое предчувствие праздника: LENTO, WOWOD, NEBULAE COME SWEET в Минске
-
AMORPHIS в Минске: третий «пчелиный»
-
Весеннее обострение: три пост-метал группы, которые стоит услышать в Минске этой весной
-
Интервью c TAAKE. Hoest: «В блэк-метале не должно быть табу, а всем остальным стоит заняться своими сраными делами»
-
Какие все нежные! От John Haughm (AGALLOCH, PILLORIAN) за «антисемитский» коммент отказались его нынешние и прошлые музыканты
-
Счастье фолк-металиста. IN EXTREMO вернулись в Минск
Комментарии
- Diamond: Сразу вспомнилась ситуация с Ломбардо в слесарях. Кори в роли Кинга))
- GROVER: эх, жаль что на нашей сцене нет таких раследований и новостей
- Tular: У Cellar Darling после невнятного альбома с одной реслушабельной песней наклевывается что-то неожиданно...
- Тварь: А у Landfermann’а новый проект сольный, оказывается. Истерика в вокалах примерно та же, что и 22 года...
- R: ХЗ в чем успех.Это как группа Эпидемия в 00-х (достаточно близко по теме), «Тюльпановая лихорадка» 17...
- Diamond: Ко мне на выходные приезжают трое друганов из Швеции. Мы идем на самовар! :) Они, кстати, тоже удивились,...
- box176: DimaCar написал(а): Дешевая группа с дворовой музыкой в стиле Любэ. Упыри… вампиры… батька Махно смотрит в...
- Antonarchus: Dave Lombardo #2 ?
- Gennadius: Прочитал статью и комментарии. Если бы была возможность пойти на концерт 23 марта, то только однозначно...
- Зануда: Ну блин когда тебя годами наибуют, тоже мало приятного.
- zzz: А я все равно на самоваров, павервульф видел раза три, а самовар один раз только.
- Crow: Нечто подобное я совсем недавно читал в интервью Venom…Кронос задолго предвидел ссору с Мантасом —...
- WR: Буду долго угорать, если носатый буратин прав окажется, и его все время оставляли с носом, пока он не сунул нос...
В этот день родились1976 - Chester Charles Bennington (LINKIN PARK) †
15 релизов марта
In Flames I, The Mask
VLTIMAS Something Wicked Marches In
Iron Savior Kill Or Get Killed
Yngwie Malmsteen Blue Lightning
Tyr Hel
Fallujah Undying Light
Waylander Eriu's Wheel
Misery Index Rituals Of Power
Cellar Darling The Spell
Devin Townsend Empath
Children Of Bodom Hexed
Usurper Lords Of The Permafrost
Subway To Sally Hey!
Ataraxie Resignes
Queensryche The Verdict
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
А у Landfermann’а новый проект сольный, оказывается.
Истерика в вокалах примерно та же, что и 22 года назад, в 96м.
Музыка, правда… сложная.