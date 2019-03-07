В начале мая KAMPFAR, приближающиеся к 25-летнему юбилею существования группы, выпускают альбом Ofidians Manifest, в связи с чем предлагаем посмотреть видеоклип на новую песню «Ophidian».
Слушаем «Ophidian» из майского альбома KAMPFAR
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Kampfar
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Комментарии
- Anastasiya: Тварь написал(а): Ну, альбом, все-таки, называется Ofidians Manifest… Профан был в 15м году Согласна,...
- Тварь: Ну, альбом, все-таки, называется Ofidians Manifest… Профан был в 15м году
- Anastasiya: Sovik написал(а): А автографы то были?) Ты взяла, hitkiller?)) Не знаю, я быстро ушла. Но вообще вряд ли.
- Sonne: Мне не очень нравится последний альбом, а кроме него там почти и не было, так что пожадничал. Но Amorphis...
- Altairka: Отличный концерт! Мурмурмур))
- Sovik: А автографы то были?) Ты взяла, hitkiller?))
- Виктор: не, я так к девушкам не обращаюсь, сорян )
- Grymza: Anastasiya написал(а): А альбом хороший! Та не, Настя. Тебе показалось. Мне тут авторитетно объяснили давеча,...
- ka11n: Последнее творение даже для интереса не стал слушать. Хватило клипца
- Anastasiya: Loretta написал(а): А ты успеешь за день художественно перевести?! Во время аморфиса!
- Loretta: Anastasiya написал(а): Я уже думаю А ты успеешь за день художественно перевести?!
- Anastasiya: Я уже думаю, может, ночью зачитать комментарии Андерсу или Бьорну — кто там будет звонить. )) Пусть...
- Tular: Grymza написал(а): Так, Витя… Читал порционно. Как книгу.
В этот день родились1968 - Rob Dukes (EXODUS)
1973 - Tony Campos (POSSESSED, SOULFLY, STATIC-X, PRONG, MINISTRY)
1973 - Anneke van Giersbergen
1976 - Miguel Gaspar (MOONSPELL)
1978 - Thor Anders Myhren aka Destructor (MORBID ANGEL, ZYKLON)
15 релизов марта
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VLTIMAS Something Wicked Marches In
Iron Savior Kill Or Get Killed
Yngwie Malmsteen Blue Lightning
Tyr Hel
Fallujah Undying Light
Waylander Eriu's Wheel
Misery Index Rituals Of Power
Cellar Darling The Spell
Devin Townsend Empath
Children Of Bodom Hexed
Usurper Lords Of The Permafrost
Subway To Sally Hey!
Ataraxie Resignes
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Ну, альбом, все-таки, называется Ofidians Manifest… Профан был в 15м году
Тварь написал(а):
Ну, альбом, все-таки, называется Ofidians Manifest… Профан был в 15м году
Согласна, недосмотрела. Спасибо )))