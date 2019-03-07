Слушаем «Ophidian» из майского альбома KAMPFAR

В начале мая KAMPFAR, приближающиеся к 25-летнему юбилею существования группы, выпускают альбом Ofidians Manifest, в связи с чем предлагаем посмотреть видеоклип на новую песню «Ophidian».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Тварь 07.03.2019 в 20:57

    Ну, альбом, все-таки, называется Ofidians Manifest… Профан был в 15м году

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  2. Anastasiya 07.03.2019 в 23:39

    Тварь написал(а):
    Ну, альбом, все-таки, называется Ofidians Manifest… Профан был в 15м году

    Согласна, недосмотрела. Спасибо )))

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