Слушаем «массивный эпический дум с влияниями CANDLEMASS, BOLT THROWER, MY DYING BRIDE и IRON MAIDEN» от STYGIAN CROWN

Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации претензий нет. Специально перечитал, чтобы хоть…

Черноярец:

Дружище Христос написал(а):

И с грамматикой.

Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации претензий нет. Специально перечитал, чтобы хоть до чего-то доебатьс…