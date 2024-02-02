San Diego Heavy Metal Swamp Meet Photos by Alex Matthews
02.02.2024

Слушаем «массивный эпический дум с влияниями CANDLEMASS, BOLT THROWER, MY DYING BRIDE и IRON MAIDEN» от STYGIAN CROWN

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STYGIAN CROWN — относительно молодая команда из Калифорнии: образовались в 2018-м, выпустили демо, потом крепкий дебютник Stygian Crown (2020), а на 23 февраля 2024-го назначен диск второй, Funeral For A King. С самого начала группа — промо и описательных целей ради — вбросила в мир описание «Candlethrower», сочетав CANDLEMASS с BOLT THROWER, и не то чтобы этим все объяснила, но как минимум сориентировала.

В 2024-м они подкинули в котел еще пару имен: MY DYING BRIDE и IRON MAIDEN — так что, подходя к затравочному новому треку «The Bargain», вы, в принципе, совершенно готовы. На вокале, что не особо характерно для эпик-думового жанра, чрезвычайно голосистая женщина по имени Melissa Pinion, и если в целом продукт не отличается уникальностью, ради ее голоса оценить новинку действительно стоит.

Не шедевр, но толково.

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