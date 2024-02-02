Слушаем «массивный эпический дум с влияниями CANDLEMASS, BOLT THROWER, MY DYING BRIDE и IRON MAIDEN» от STYGIAN CROWN

Слушаем «массивный эпический дум с влияниями CANDLEMASS, BOLT THROWER, MY DYING BRIDE и IRON MAIDEN» от STYGIAN CROWNНовинки и новости
STYGIAN CROWN — относительно молодая команда из Калифорнии: образовались в 2018-м, выпустили демо, потом крепкий дебютник Stygian Crown (2020), а на 23 февраля 2024-го назначен диск второй, Funeral For A King. С самого начала группа — промо и описательных целей ради — вбросила в мир описание «Candlethrower», сочетав CANDLEMASS с BOLT THROWER, и не то чтобы этим все объяснила, но как минимум сориентировала.
В 2024-м они подкинули в котел еще пару имен: MY DYING BRIDE и IRON MAIDEN — так что, подходя к затравочному новому треку «The Bargain», вы, в принципе, совершенно готовы. На вокале, что не особо характерно для эпик-думового жанра, чрезвычайно голосистая женщина по имени Melissa Pinion, и если в целом продукт не отличается уникальностью, ради ее голоса оценить новинку действительно стоит.
Не шедевр, но толково.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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Комментарии
Тварь:
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Н…
Черноярец:
Дружище Христос написал(а):
Черноярец написал(а):
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации претензий нет. Специ�…
Иван Фёдорович Крузенштерн:
Бодро , очень бодро . Но прослушав альбом , второй слушать не хочется , ибо однообразно до скуки.…
Дружище Христос:
И сам косякнул, написал «с обоих сторон» Это золотое правило: душнила, который доебывается…
Дружище Христос:
Черноярец написал(а):
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации претензий нет. Специально перечитал, чтобы хоть…
Merzbow:
Ad Noctum написал(а):
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Черноярец:
В целом, это сообщение о КОВЕНАНТЕ — хороший повод переслушать великолепный Nexus Polaris)
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Иван Фёдорович Крузенштерн:
Черноярец:
Дружище Христос написал(а):
И с грамматикой.
Пардон, но у меня к грамматике и пунктуации претензий нет. Специально перечитал, чтобы хоть до чего-то доебатьс…
Алексей:
до последнего надеялся, что это фэйк (ну типа KASPARIAN — это как GREGORIAN), но оказалось, что это го�…
россия-чума 21 века:
DimaCar:
Ну, хоть что-нибудь родят. Если это, конечно, не очередная попытка привлечь к себе хоть какие-то остатки внимания и интереса …
Ad Noctum:
Четверть века минуло. Меняются люди, их жизненные установки, отношение к разным вещам и друг к другу. Квортон когда-то собирался закончить с Bathory после Twilight, а Бентон…
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