Слушаем и смотрим! Новый снежный клип LIMBONIC ART «Ad Astra et Abyssos»Новинки и новости
Vidar ‘Daemon’ Jensen c 2009 года ведет LIMBONIC ART как сольный проект: Legacy Of Evil был последним альбомом в дуэте с Morfeus, ну а дальше он все сам, без ансамбля и дополнительной помощи. Так, на июнь мужчина анонсировал выпуск нового диска Opus Daemoniacal, и уже в доступности присутствует клип на открывающую вещь «Ad Astra et Abyssos».
«Музыкальное и ментальное путешествие «Ad Astra et Abyssos» ведет сквозь лабиринт моих мыслей в глубинные части космоса. Звуковой ряд инспирировал создание пылкого и одновременно леденящего видео, которое снималось в величественной дикой заснеженной норвежской глуши».
Огонь, шипы, топоры, шлемы и ожесточенное выражение лица, естественно, прилагаются.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 123
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Комментарии
Алексей:
Писюн с глазами написал(а):
Опять попал в эту ловушку. Читаешь дифирамбы, неважно, от Анастасии ли, или от самих музыкантов — аж слюни текут. Начинаешь слушать �…
griwski:
Какой то совсем уже Epmeror’94, только с модным современным дисторшоном. Как раз вчера переслушивал первые три альбома LA, великая атмосферная музыка была. Вдохновленная…
shakalite:
Другой Александр:
Вилли Руссел неожиданно оживил Mutiilation:
https://osmoseproductions.bandcamp.com/album/black-metal-cult
Там у него ещё какой-то срач произошёл. Несколько лет назад он с ещё одним чуваком с погон�…
Нокт:
Нокт:
У Evoking Winds 5к слухачоў у месяц, у Extermination Dismemberment — 50+к. Розніца больш чым у 10 раз.
Ghost не лічыцца металам, а Rammstein — так. Таксама дзіўна.
Сябры з Румыніі казалі, што пра сво…
где-где:
CORONER:
atr:
На Мальдивах банда, которая распалась хз когда, до сих пор в топах.…
Juris:
Дед Аким написал(а):
На территории Европы, на самом большом участке карты, не написано не одной метал группы, как-будто там их нет
в каганатах вражеские спот�…
Дед Аким:
На территории Европы, на самом большом участке карты, не написано не одной метал группы, как-будто там их нет…
Tular:
Juris:
южноафриканский XAVLEGBMAOFFFASSSSITIMIWOAMNDUTROABCWAPWAEIIPPOHFFFX («Acidic Vaginal Liquid Explosion Generated By Mass Amounts Of Filthy Fecal Fisting And Sadistic Septic Syphilic Sodomy Inside The Infected Maggot Infested Womb Of A Molested Nun Dying Under The Roof Of A Burning Chu…
Какой то совсем уже Epmeror’94, только с модным современным дисторшоном. Как раз вчера переслушивал первые три альбома LA, великая атмосферная музыка была. Вдохновленная Исаном, но все же не такая.