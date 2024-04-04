limbonic art
04.04.2024

Слушаем и смотрим! Новый снежный клип LIMBONIC ART «Ad Astra et Abyssos»

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Vidar ‘Daemon’ Jensen c 2009 года ведет LIMBONIC ART как сольный проект: Legacy Of Evil был последним альбомом в дуэте с Morfeus, ну а дальше он все сам, без ансамбля и дополнительной помощи. Так, на июнь мужчина анонсировал выпуск нового диска Opus Daemoniacal, и уже в доступности присутствует клип на открывающую вещь «Ad Astra et Abyssos».

«Музыкальное и ментальное путешествие «Ad Astra et Abyssos» ведет сквозь лабиринт моих мыслей в глубинные части космоса. Звуковой ряд инспирировал создание пылкого и одновременно леденящего видео, которое снималось в величественной дикой заснеженной норвежской глуши».

Огонь, шипы, топоры, шлемы и ожесточенное выражение лица, естественно, прилагаются.

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1 comment

  • griwski написал(а):

    Какой то совсем уже Epmeror’94, только с модным современным дисторшоном. Как раз вчера переслушивал первые три альбома LA, великая атмосферная музыка была. Вдохновленная Исаном, но все же не такая.

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