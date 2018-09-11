Полезная новость от Эрика: в октябре HATE ETERNAL выпускают альбом Upon Desolate Sands, который, по словам автора, открывает еще более мрачную и тяжелую сторону группы (если это только возможно). «Используя более низкую настройку гитар, чем обычно, а также тяжкий личный опыт, через который мне пришлось пройти, я сумел воплотить бездну мрака и ощущения отчаяния, вдохновившие в том числе такие темы, как «Nothingness Of Being».
Слушаем две новых темы HATE ETERNAL
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 16
Теги: Hate Eternal
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- VADER, THY DISEASE - Пятница, 14 Сентябрь 2018
- CULT OF OCCULT, CHALLENGER DEEP, POLARNIK - Воскресенье, 16 Сентябрь 2018
- PERTURBATOR - Четверг, 20 Сентябрь 2018
Обновления
-
Барабанщик URIAH HEEP: «Если мы достаточно хороши, чтобы звучать в эфире в 2018-м, то, пожалуйста, уважайте тот факт, что мы рвем задницы, сочиняя потрясающую новую музыку»
-
Мнение. Гитарист THE HAUNTED и ютубер Ola Englund: «Никому нет дела до ваших альбомов. Этот формат мертв»
-
Видео недели: RIVERS OF NIHIL «Where Owls Know My Name»
-
Интервью с VADER. «Не надо, не надо, никогда не надо улиц имени Вивчарека!»
-
«Спаси кота — послушай белорусский метал!» SAKRAMANT, РОКАШ, DYMNA LOTVA, АДАРВIРОГ в формате «фолькотиков»
-
Голос с того света: первая песня последнего альбома WARREL DANE «Shadow Work»
-
Подразни кота! Встречаем голосящий суперпроект THE THREE TREMORS
-
Тест! Город или название метал-группы?
-
Кому идеи для подарков? METALLICA представила серию часов
-
Еще одна греческая сатана: супергруппа LUCIFER’S CHILD выпускает второй альбом «The Order»
-
Война после секса: вышел новый альбом KING DUDE «Music To Make War To»
-
GRAVE DIGGER пустились в «Zombie Dance» в коллаборации с RUSSKAJA
-
Мнение. Вокалист EUROPE Joey Tempest: «Этот альбом в известной мере спас рок-музыку в новом миллениуме»
-
Гитарист TESTAMENT продолжает издеваться над блэком. Новое видео DRAGONLORD «Northlanders»
-
Фестиваль Prog In Park в Варшаве. Как LEPROUS, IHSAHN, ANATHEMA вырвали душу и кусочек сердца
В этот день родились1947 - Robert Adrian "Bob" Catley (MAGNUM)
1964 - Mats Leven (CANDLEMASS, KRUX, ex-THERION)
1971 - Krister "Morfeus" Dreyer (ex-LIMBONIC ART, DIMENSION F3H)
1974 - Simon Johansson (MEMORY GARDEN, WOLF)
20 релизов сентября
Madder Mortem Marrow
Aborted TerrorVision
Suicidal Tendencies Still Cyco Punk After All These Years
Voivod The Wake
Korpiklaani Kulkija
Deicide Overtures Of Blasphemy
Clutch Book Of Bad Decisions
Krisiun Scourge Of The Enthroned
Grave Digger The Living Dead
Monstrosity The Passage Of Existence
Vreid Lifehunger
A Forest Of Stars Grave Mounds And Grave Mistakes
MaYan Dhyana
Archgoat The Luciferian Crown
Pig Destroyer Head Cage
Wolfheart Constellation Of The Black Light
Anaal Nathrakh A New Kind Of Horror
Riverside Wasteland
Pantheist Seeking Infinity
Pyrexia Unholy Requiem
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии