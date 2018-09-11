Слушаем две новых темы HATE ETERNAL

Полезная новость от Эрика: в октябре HATE ETERNAL выпускают альбом Upon Desolate Sands, который, по словам автора, открывает еще более мрачную и тяжелую сторону группы (если это только возможно). «Используя более низкую настройку гитар, чем обычно, а также тяжкий личный опыт, через который мне пришлось пройти, я сумел воплотить бездну мрака и ощущения отчаяния, вдохновившие в том числе такие темы, как «Nothingness Of Being».

, рубрика(и): Быстрые новости

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