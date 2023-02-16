Слушаем: альбом OMINOUS SCRIPTURES «Rituals Of Mass Self​-​Ignition»

Новость для людей, знающих толк в легендах беларуской метал-сцены: группа БАГНА выпустила новый сингл! Нетленка называется «Тень Луны», стиль коллектив определил «как обычно», а прикоснуться к великому можно в вк. Ну а если вы не готовы к высокому искусству, есть из РБ свежее искусство брутальное: у OMINOUS SCRIPTURES вышел полноформатник Rituals Of Mass Self​-​Ignition, и он действительно достоин внимания.

Густые и плотные по звуку, качовые, делающие ставку на среднетемповость и даже репетативность, «ритуалы» прекрасно слушаются фоново и нарочно, вписываясь в как, к примеру, прогулку в наушниках по городам и весям, так и уборку помещения. Тщательно проработанная непроницаемо плотная стена звука, нажористость, напористость — этакая механизированная мясорубка, способная своею продукцией порадовать фаната по дэзу. Насчет прочих не знаю — возможно, материал покажется слишком уж одинаковым.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://ominousscriptures.bandcamp.com/album/rituals-of-mass-self-ignition" >Rituals Of Mass Self-Ignition by Ominous Scriptures</a>

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