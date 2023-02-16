Слушаем: альбом OMINOUS SCRIPTURES «Rituals Of Mass Self-Ignition»Блог
Новость для людей, знающих толк в легендах беларуской метал-сцены: группа БАГНА выпустила новый сингл! Нетленка называется «Тень Луны», стиль коллектив определил «как обычно», а прикоснуться к великому можно в вк. Ну а если вы не готовы к высокому искусству, есть из РБ свежее искусство брутальное: у OMINOUS SCRIPTURES вышел полноформатник Rituals Of Mass Self-Ignition, и он действительно достоин внимания.
Густые и плотные по звуку, качовые, делающие ставку на среднетемповость и даже репетативность, «ритуалы» прекрасно слушаются фоново и нарочно, вписываясь в как, к примеру, прогулку в наушниках по городам и весям, так и уборку помещения. Тщательно проработанная непроницаемо плотная стена звука, нажористость, напористость — этакая механизированная мясорубка, способная своею продукцией порадовать фаната по дэзу. Насчет прочих не знаю — возможно, материал покажется слишком уж одинаковым.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
Читайте также:
Обновления
-
Слушаем: альбом OMINOUS SCRIPTURES «Rituals Of Mass Self-Ignition»
-
STEEL PANTHER презентовали приложение для знакомств. Для фанатов рок-музыки!
-
Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 2. На теплоходе музыка играла
-
Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 1. Недорого за мечту?
-
David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень вражды
-
Воскрес Marko Hietala
-
Группа RUSSKAJA все-таки развалилась. «Советские образы и стилистика замараны навсегда»
-
Отпуск и фестиваль мечты: круиз 70000 Tons Of Metal
-
Nicolas Cage: «Блэк-метал произошел от классической музыки!»
-
Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»
Комментарии
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для тебя плохие новости . ты чья то пиписька , да ещё и с глазами (…
Юрий:
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для теб…
Елена:
Если не фанат, то и не станете им. Эта группа- моя молодость, и её песни- определённые эпохи жизни моего поколения. А мои дети( взрослые,27 и 23, выросли на этом- были выну…
Sonder77:
Депеш Мод слушают многие метал музыканты,Mayhem,Vader и прочие.Это уже о многом говорит.А сколько каверов сыграно!!!!…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
Аlym:
-печаль. Дальше депрессия. Not energy!
<img class='wpml_ico' alt='http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif' src='http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif' /расплата за грехи…_…
Борис:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
Писюн с глазами:
Merzbow написал(а):
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
…
Merzbow:
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
Мало того что …
Merzbow:
У DM норм reconstruction time again альбом. Такой индустриальный.
А так сейчас они могут с перцами из Парадайз лост сплит замутить. У них же там синти поп проект Host вроде.…
Владимир:
Всё, Георгий сдался. Недавно объявил о роспуске группы.
Классное у них было выступление на W.O.A. 2017! …
Юрий:
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток ……
Юрий:
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен …
Добавить комментарий