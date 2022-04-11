the pocket gods
11.04.2022

Сломать систему: группа THE POCKET GODS выпустила альбом из 1000 песен, чтобы позлить Spotify

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«В 2015 году я прочитал статью в издании «The Independent», в которой говорилось, что Spotify считает за полноценный стрим песни проигрывание оной в течение 30 секунд. Этого достаточно, чтобы трек был оплачен, и я подумал: «Так а на черта мне писать песни длиннее?», — рассудил фронтмен инди-группы THE POCKET GODS Mark Christopher Lee и решил поломать систему.

Так, в текущем году он выпустил протестный альбом 1000×30 – Nobody Makes Money Anymore размером в 1000 песен, каждая из которых длится по тридцать с небольшим секунд. Смысл проекта — привлечь внимание к слишком уж минимальным гонорарам, которые артисты получают за свои песни от Spotify.

«Одна из моих тем называется «0.002», и это текущие расценки. Раньше было хотя бы 0.007».

Выходка Марка, а также факт, что некоторые из его мини-треков собрали более 170000 прослушиваний, а альбом целиком давно перевалил за полумиллионный маркер, привлекли внимание руководство сервиса: с ним связались «спотифаевские» представители и предложили «урегулировать вопрос». Что это означает, пока доподлинно неизвестно, но кому любопытно, релиз можно заценить тут. Общее время звучания — порядка 10 часов.

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Был бы Сэт AxCx жив, он бы залил свой легендарный 5643 song.
    Хотя есть же Meat Shits со своим regurgitated semen 1691 трек.

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  • Бармалей написал(а):

    Мне хапае 1 хвіліны каб сказаць усе што жадаю. Бо у мяне лупер толькі на хвілінку

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