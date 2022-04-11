Сломать систему: группа THE POCKET GODS выпустила альбом из 1000 песен, чтобы позлить SpotifyБлог
«В 2015 году я прочитал статью в издании «The Independent», в которой говорилось, что Spotify считает за полноценный стрим песни проигрывание оной в течение 30 секунд. Этого достаточно, чтобы трек был оплачен, и я подумал: «Так а на черта мне писать песни длиннее?», — рассудил фронтмен инди-группы THE POCKET GODS Mark Christopher Lee и решил поломать систему.
Так, в текущем году он выпустил протестный альбом 1000×30 – Nobody Makes Money Anymore размером в 1000 песен, каждая из которых длится по тридцать с небольшим секунд. Смысл проекта — привлечь внимание к слишком уж минимальным гонорарам, которые артисты получают за свои песни от Spotify.
«Одна из моих тем называется «0.002», и это текущие расценки. Раньше было хотя бы 0.007».
Выходка Марка, а также факт, что некоторые из его мини-треков собрали более 170000 прослушиваний, а альбом целиком давно перевалил за полумиллионный маркер, привлекли внимание руководство сервиса: с ним связались «спотифаевские» представители и предложили «урегулировать вопрос». Что это означает, пока доподлинно неизвестно, но кому любопытно, релиз можно заценить тут. Общее время звучания — порядка 10 часов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 180
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Сломать систему: группа THE POCKET GODS выпустила альбом из 1000 песен, чтобы позлить Spotify
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Был бы Сэт AxCx жив, он бы залил свой легендарный 5643 song.
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Мне хапае 1 хвіліны каб сказаць усе што жадаю. Бо у мяне лупер толькі на хвілінку