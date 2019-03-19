SLIPKNOT изгнали мятежного перкуссиониста

В настоящий момент SLIPKNOT корпят над записью шестого альбома, однако перкуссионист Chris Fehn, игравший в команде с самых 90-х, начал, по мнению остальных музыкантов, совать длинный нос в вопросы, которые его не касаются. Так, в этом месяце Крис решил разобраться в экономических делах коллектива: некие источники довели до его сведения, что гонорары и вырученные от продажи мерча средства коллеги (в частности Shawn Crahan и Corey Taylor) хитро проводят через тайные дочерние компании в нескольких штатах, а он остается без грошика.

Чтобы разобраться, что к чему, Крис задумал инициировать независимое финансовое исследование дел компании. Ну и, возможно, сделает это — однако уже не числясь в списке членов SLIPKNOT. Раздраженный Кори назвал выход Криса «говном собачьим», ну и сегодня коллегу уволил. За неподобающее поведение и неправильные приоритеты.