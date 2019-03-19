SLIPKNOT изгнали мятежного перкуссиониста

В настоящий момент SLIPKNOT корпят над записью шестого альбома, однако перкуссионист Chris Fehn, игравший в команде с самых 90-х, начал, по мнению остальных музыкантов, совать длинный нос в вопросы, которые его не касаются. Так, в этом месяце Крис решил разобраться в экономических делах коллектива: некие источники довели до его сведения, что гонорары и вырученные от продажи мерча средства коллеги (в частности Shawn Crahan и Corey Taylor) хитро проводят через тайные дочерние компании в нескольких штатах, а он остается без грошика.

Чтобы разобраться, что к чему, Крис задумал инициировать независимое финансовое исследование дел компании. Ну и, возможно, сделает это — однако уже не числясь в списке членов SLIPKNOT. Раздраженный Кори назвал выход Криса «говном собачьим», ну и сегодня коллегу уволил. За неподобающее поведение и неправильные приоритеты.

chris-fehn-with-and-without-mask

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. WR 19.03.2019 в 13:03

    Буду долго угорать, если носатый буратин прав окажется, и его все время оставляли с носом, пока он не сунул нос поглубже, чтобы как следует разнюхать. А ведь сразу нужно было зарубить себе на носу, что клевать носом не следует, а надо держать нос по ветру, чтобы тебе в один прекрасный момент не показали нос. Ну а если ты дальше своего носа не видишь, то неудивительно, что кто-то увел кровно заработанное у тебя из-под носа. Короче, пусть не вешает нос и не воротит нос от всяких способов расследования, но только так, чтобы комар носа не подточил. Иначе нащелкают по носу и оставят баблишка с гулькин нос.

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  2. Crow 19.03.2019 в 13:24

    Нечто подобное я совсем недавно читал в интервью Venom…Кронос задолго предвидел ссору с Мантасом — прям какой-то Нострадамус!

    Для Slipknot уход этого носатого чувака непоправимый удар!!!Без перкуссиониста группе никак!Школота и педовки рыдают…..

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  3. Зануда 19.03.2019 в 15:18

    Ну блин когда тебя годами наибуют, тоже мало приятного.

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  4. Antonarchus 19.03.2019 в 16:23

    Dave Lombardo #2 ?

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