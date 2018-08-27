SLAYER продолжат прощаться со сценой в 2019-м

SLAYER завершили североамериканскую часть своего финального (стоит ли, интересно, уже брать в кавычки это слово?) тура и обрадовали общественность заявлением, что прощаться со сценой продолжат в 2019-м. Так что в списки попадет и Южная Америка, и Япония, и еще много чего. Перепадет даже, возможно, пингвинам. «Мы всегда знали, что эти гастроли перенесут нас в 2019-й, — рассказывает Kerry King, — и должен сказать, мы потрясены приемом, который получили на концертах в США. Были фанаты, которые ехали по 5-6 часов, прилетали из других городов и даже стран, чтобы увидеть нас, так что хотим уверить всех, что мы останемся на туровой трассе в 2019-м и доберемся до стольких мест в мире, до скольких будет только возможно, чтобы упростить жизнь поклонникам, желающим увидеть нас в последний раз».