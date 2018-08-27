SLAYER завершили североамериканскую часть своего финального (стоит ли, интересно, уже брать в кавычки это слово?) тура и обрадовали общественность заявлением, что прощаться со сценой продолжат в 2019-м. Так что в списки попадет и Южная Америка, и Япония, и еще много чего. Перепадет даже, возможно, пингвинам. «Мы всегда знали, что эти гастроли перенесут нас в 2019-й, — рассказывает Kerry King, — и должен сказать, мы потрясены приемом, который получили на концертах в США. Были фанаты, которые ехали по 5-6 часов, прилетали из других городов и даже стран, чтобы увидеть нас, так что хотим уверить всех, что мы останемся на туровой трассе в 2019-м и доберемся до стольких мест в мире, до скольких будет только возможно, чтобы упростить жизнь поклонникам, желающим увидеть нас в последний раз».
SLAYER продолжат прощаться со сценой в 2019-м
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Slayer
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1970 - Jeremy Wagner (BROKEN HOPE)
1972 - Derek Roddy (MENACE, ex-HATE ETERNAL)
1977 - Arve Isdal (ENSLAVED)
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Doro Forever Warriors, Forever United
Primal Fear Apocalypse
Manes Slow Motion Death Sequence
Alice In Chains Rainier Fog
U.D.O. Steelfactory
Omnium Gatherum The Burning Cold
Mob Rules Beast Reborn
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