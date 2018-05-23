SLAYER поднимают полицию против бутлеггеров

SLAYER, уже стартовавшие свой последний-препоследний тур, решили напоследок наказать мерзких людишек, вздумавших нажиться на продаже нелегального мерча. Так, компания Global Merchandising Services, владеющая правами на лицензионную продукцию с именем/логотипом команды (и, к слову, продавшая мерча уже на 25 миллионов) подала антипиратский иск, дабы получить разрешение использовать силы федеральных маршалов, а также представителей полиции населенных пунктов и штатов в процессе конфискации нелицензионной продукции, появляющаяся в туровых городах до, во время и после «слееровских» концертов.

Любые предметы гардероба, украшения, постеры и фотографии группы — продажа всего этого во время финального тура будет (ну или, точнее, предполагается) контролироваться силами Global Merchandising и представителей закона, так что, будьте любезны, ежели соберетесь, не откажите немолодым мужчинам в попытке собрать свой последний крупный урожай.

«Действия бутлеггеров лишают истца (т.е. Global Merchandising Services — прим.авт.) и группы SLAYER их абсолютного права определять, как именно имидж SLAYER должен быть представлен публике посредством товарной торговли. Также они обманывают общественность, осуществляют незаконную деятельность, получая прибыль и нанося вред репутации истца и группы SLAYER».

В связи со всем этим родился опрос…

Покупаете ли вы нелегальный мерч? Мне пофиг: что понравилось, то и покупаю

Нет, только фирменные вещи, пускай и дороже

Только если нет альтернативы (т.е. фирменного мерча)

Вообще не покупаю никакой результаты