SLAYER поднимают полицию против бутлеггеров

SLAYER, уже стартовавшие свой последний-препоследний тур, решили напоследок наказать мерзких людишек, вздумавших нажиться на продаже нелегального мерча. Так, компания Global Merchandising Services, владеющая правами на лицензионную продукцию с именем/логотипом команды (и, к слову, продавшая мерча уже на 25 миллионов) подала антипиратский иск, дабы получить разрешение использовать силы федеральных маршалов, а также представителей полиции населенных пунктов и штатов в процессе конфискации нелицензионной продукции, появляющаяся в туровых городах до, во время и после «слееровских» концертов.

пираты 21 века Slayer Любые предметы гардероба, украшения, постеры и фотографии группы — продажа всего этого во время финального тура будет (ну или, точнее, предполагается) контролироваться силами Global Merchandising и представителей закона, так что, будьте любезны, ежели соберетесь, не откажите немолодым мужчинам в попытке собрать свой последний крупный урожай.

«Действия бутлеггеров лишают истца (т.е. Global Merchandising Services — прим.авт.) и группы SLAYER их абсолютного права определять, как именно имидж SLAYER должен быть представлен публике посредством товарной торговли. Также они обманывают общественность, осуществляют незаконную деятельность, получая прибыль и нанося вред репутации истца и группы SLAYER».

В связи со всем этим родился опрос…

Покупаете ли вы нелегальный мерч?

результаты

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, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 24.05.2018 в 08:51

    Ну, если покупаешь билет, то денег уже группе дал. А когда при этом разница в оф мерче и каком-нибудь производстве Дейнеги полтора раза, то куплю дешевле. Ну или просто все пропью!

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  2. Зануда 24.05.2018 в 10:15

    А в магазинах типа Рок-бастиона неконтрафакт есть вообще?

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  3. Ветошь 24.05.2018 в 10:17

    Мужички решили на старость по вилле прикупить? Что же, имеют право!

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