Сладжевое оККультуривание. CULT OF OCCULT, CHALLENGER DEEP, POLARNIK в «Брюгге»

Рано темнеет, дождит, холодает, в соцсетях усиливается депрессивное нытье — так или иначе, осень берет свое. Отдавая, впрочем, немаловажное: концертный сезон, начавшийся бодрыми мелодиями и ритмами VADER, с субботним продолжением в виде уличного концерта BONFIRE и воскресным сладж/пост-металлическим добиванием в «Брюгге», где общая массовая помятость и бодун неистово смешались с чудовищным сетом французов CULT OF OCCULT. Причем «чудовищный» тут, конечно же, комплимент.

Решив некоторое время назад, что если андеграундное безумие само сюда не приходит (читай: никто не стремится в оное вкладываться), то его нужно возглавить, фронтмен CHALLENGER DEEP Антон Бондаренко под вывеской Vse Booking и девизом «Never for money — always for love» взялся безумие это в Минск привозить, поставляя пост-метал-блэк-хардкор-эмо-сладж-все-вместе-зло-дичь-капец в клубы столицы и уже накопив некоторую постоянную фан-базу. Люди научились доверять вкусу организаторов — ибо человек, двигающий CHALLENGER DEEP, говна возить не должен по умолчанию. И пускай не то чтоб аншлаг, но народ в воскресный «Брюгге» все же пришел.

Кратеньким первым сетом втопила в клубе группа POLARNIK — начинающий sludgecore-проект из Калининграда; начинающий настолько, что из записей в Интернете можно обнаружить всего один трек. Впрочем, несмотря ни на статус дебютантов, ни на неуверенное общение с публикой, с первого же надрывного крика, сопровождаемого меланхолически-яростно-атмосферной помесью постхардкора и сладжа, эффектно сбалансированной, поданной с изящной зубодробительностью, стало понятно: в «полярники» пошли отнюдь не новички, а люди, съевшие на подобной музыке не одну полярную собаку (не ее ли, к слову, ухо на лого у группы?), умеющие причинять душевную боль с чувством и профессиональной ответственностью. В общем, солидно. Хотя и, на личный вкус, немного однообразно.

Многоплановый материал «челленджеров» на фоне россиян смотрелся и звучал гораздо выигрышнее: музыкальные интонации группы настолько же изменчивы, насколько вкусны; в этот вечер команда играла с обновленным составом новый материал — и… (бобер — выдыхай!) всяческие опасения оказались напрасны. CHALLENGER DEEP стали еще насыщенней, интенсивнее, злее, мощнее, с многочисленными реверансами блэку и такими аранжировочными поворотами, от которых под сценой кружилась голова. Скорей бы уже, скорее третий альбом! Ну и, конечно, ноябрьский сейшн с участием NEBULAE COME SWEET и REKA, на котором и «днище», и «небула» готовятся играть расширенные программы с новым материалом, — обязательный пункт осенней концертной программы. Кайф все-таки, что такие группы, как CHALLENGER DEEP, живут прямо под боком и выступают достаточно часто.

Ну а дальше… Дальше невыносимая к вечеру легкость бытия стала еще немножечко невыносимее. Группа CULT OF OCCULT, черные худи-мэны, отстроившие инструменты с безучастным видом и вместо приветствия кинувшие в зал пустые пивные банки (пить и бросаться тарой они, к слову, будут до конца вечера; равно как и не произнесут ни слова для публики), вышли в свете красных софитов и устроили массовый стоматологический сеанс лечения зубов электродрелью. Монотонно и страшно. Болезненно громко (громкость и темнота — это, как мы помним, девиз коллектива, который на репетициях глушит с этой целью даже себя), с упоительной жестокостью и оглушительной репетативной немилосердностью.

На альбоме Five Degrees Of Insanity названиями треков французы, по большому счету, выложили творческое кредо: Alcoholic, Nihilistic, Misanthropic, Psychotic, Satanic. И концертное исступление группы, во всем его психозе и озлобленной ярости, достигало пределов истинно религиозных. Впрочем, вопрос, заходил ли в этот вечер к нам бог, остается открытым. И если да, то какой.

Плотнейший до клаустрофобии звук, базирующийся на однообразно-вязком, рутинном, душащем думе с переходом в безжалостный душащий сладж; с чернеными бесовскими атмосферами и вокальной истошностью, дырявящей перепонки и отделяющий душу от кости. Обреченность. Безвыходность. Боль. И насилие. Насилие. Насилие.

CULT OF OCCULT — команда, выступление которой переживаешь, как стихийное бедствие, в опустошении наблюдая, как черные извивающиеся черви в капюшонах прогрызают дыры в реальности. А потом, когда все заканчивается, прощально гудя, даже не думаешь, как бы кого звать на бис, не рискуя подвергать себя испытанию снова. Во всяком случае, не сегодня. Потому как любое безумие надо дозировать.

…А фоторепортаж уже здесь!